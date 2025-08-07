İngiltere-Fransa Göçmen Anlaşması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İngiltere-Fransa Göçmen Anlaşması Başladı

07.08.2025 21:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere, Fransa ile göçmenlerin iade anlaşmasını yürürlüğe soktu; ilk göçmenler gözaltına alındı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Fransa ile yapılan düzensiz göçmenlerin iadesine ilişkin anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle Manş Denizi üzerinden küçük botlarla ülkeye gelen ilk göçmen grubunun gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün öğle saatlerinde İngiltere'ye küçük botlarla gelen düzensiz göçmenlerin, anlaşma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan kişilerin, ülkeden sınır dışı edilene kadar göçmen geri gönderme merkezlerinde tutulacağı, 3 gün içinde Fransa'ya iade talebinin iletileceği ve Fransız makamlarının da 14 gün içinde yanıt vermesinin beklendiği aktarıldı.

Ayrıca, göçmenlere, iade sürecine ilişkin bilgilendirme yapılacağı ve her birey için sınır dışı hazırlıklarının başlatılacağı kaydedildi.

Açıklamada, anlaşma kapsamında, gönderilecek göçmenler karşılığında Fransa'dan İngiltere'ye kabul edilecek göçmenler için karşılıklı başvuru sürecinin de başlatıldığı ifade edildi. Bu kapsamda, Fransa'dan İngiltere'ye gelmek isteyen kişilerin uygunluk kriterlerini karşılaması ve pasaport gibi kimlik belgeleri ile güncel fotoğraf sunmasının gerektiği belirtilen açıklamada, seçilecek adayların daha sonra güvenlik ve biyometrik kontrollerden geçirileceği kaydedildi.

Öte yandan, Fransa'nın kuzeyinde ve diğer bölgelerde bulunan ve küçük botlarla geçiş yapmayı planlayan düzensiz göçmenlere yönelik yeni bilgilendirme kampanyasının başlatacağı duyurulan açıklamada, kampanya kapsamında, bu yolculukların hem tehlikeli hem de başarısızlıkla sonuçlanabileceği mesajının çeşitli mecralarda yayımlanacağı bildirildi.

"Hayatınızı riske atar, paranızı da boşa harcarsınız"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, yeni anlaşmanın hayata geçirilmesiyle dün ülkeye ulaşan ilk göçmen grubunun Western Jet Foil adlı noktada gözaltına alındığını ve iade sürecinin başladığını aktardı.

Bakan Cooper, "Bu adım, insan kaçakçılığı çetelerine para ödeyerek küçük botlarla ülkeye gelmeyi düşünen herkese açık mesajdır: Hayatınızı riske atar, paranızı da boşa harcarsınız." ifadelerini kullandı.

Cooper, bu tür yasa dışı geçişlerin İngiltere'nin sınır güvenliğini zayıflattığını ve suç şebekelerinin çıkarına hizmet ettiğini vurgulayarak "Bu anlaşma sayesinde küçük botlarla gelenleri Fransa'ya geri göndererek sınırlarımızı güçlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere ile Fransa arasındaki göçmen iade anlaşması yürürlüğe girdi

Her yıl binlerce düzensiz göçmen Fransa'nın sahil kesimlerinden hareket edip şişme bot ve teknelerle Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye ulaşıyor.

Manş Denizi'ne kıyısı olan İngiltere ve Fransa, yıllardır devam eden düzensiz göçmen sorununu çözmek için son yıllarda tedbirleri artırmaya başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen ay Londra'ya yaptığı ziyarette İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile üzerinde mutabık kaldıklarını duyurduğu düzensiz göçmenlerin iki ülke arasında takasını öngören anlaşma 5 Ağustos itibarıyla yürürlüğü girmişti.

Anlaşma, Manş Denizi üzerinden yasa dışı yollarla İngiltere'ye ulaşan düzensiz göçmenlerin Fransa'ya geri gönderilmesini, buna karşılık İngiltere'nin de gönderdiği kadar düzensiz göçmeni gerekli koşulları sağlaması halinde ülkeye kabul etmesini öngörüyor.

Anlaşma, Fransa aleyhine olduğu gerekçesiyle bazı Fransız siyasetçilerin tepkisini çekmişti.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) de İngiltere ile Fransa arasında yürürlüğe giren düzensiz göçmenlerin iadesine ilişkin anlaşmaya tepki göstererek anlaşmanın, insan hakları açısından etik dışı olduğu ve insan hayatını pazarlık konusu yaptığı eleştirisinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İçişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Manş Denizi, ingiltere, Göçmenler, Politika, Güncel, Göçmen, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere-Fransa Göçmen Anlaşması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış
DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı
Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı
İki 1.90 boyundaki savunmacı arasından kafa golü atan Anis Hadj-Moussa’nın boyu öfke yarattı İki 1.90 boyundaki savunmacı arasından kafa golü atan Anis Hadj-Moussa'nın boyu öfke yarattı
Özel kreşte darp iddiası Savcılıktan tartışma yaratacak “takipsizlik“ kararı Özel kreşte darp iddiası! Savcılıktan tartışma yaratacak "takipsizlik" kararı
Fenerbahçe’nin muhtemel rakibi Benfica, Nice’i rahat geçti Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi Benfica, Nice'i rahat geçti
Mourinho’dan Hollandalı gazeteciye gülümseyerek olay cevap: Şimdiden cehenneme hoş geldin Mourinho'dan Hollandalı gazeteciye gülümseyerek olay cevap: Şimdiden cehenneme hoş geldin
Bonservis rekoru kırıldı Tottenham, Son Heung-min’in yeni takımını duyurdu Bonservis rekoru kırıldı! Tottenham, Son Heung-min'in yeni takımını duyurdu
Mourinho isyan etti: Yedekten oyuna sokacak hücum hamlem yok Mourinho isyan etti: Yedekten oyuna sokacak hücum hamlem yok

20:46
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK’dan açıklama
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK'dan açıklama
20:16
Kayıp iş insanından haber yok Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
19:16
Fatih Altaylı’nın Youtube kanalı hakkında “erişim engeli“ kararı
Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı
18:24
MİT, FETÖ’ye ağır darbe Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
MİT, FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
16:55
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye’de Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
08:02
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
08:02
KOBİ’nin tanımı değişti: Net satış hasılatı 1 milyar TL’ye çıkarıldı
KOBİ'nin tanımı değişti: Net satış hasılatı 1 milyar TL'ye çıkarıldı
07:27
Türkiye ile Rusya arasında Sofia krizi patlak verdi
Türkiye ile Rusya arasında Sofia krizi patlak verdi
02:49
Lokantada dehşet saçtı Eski sevgilisini vurdu, 3 kişiyi yaraladı
Lokantada dehşet saçtı! Eski sevgilisini vurdu, 3 kişiyi yaraladı
02:49
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı
İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı
02:44
Üniversiteli Teslime, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu
Üniversiteli Teslime, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu
02:02
Eşini bıçakla katleden adam ormanda kendini astı
Eşini bıçakla katleden adam ormanda kendini astı
01:17
Robin Van Persie’den Jose Mourinho’ya cevap
Robin Van Persie'den Jose Mourinho'ya cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 21:35:14. #7.12#
SON DAKİKA: İngiltere-Fransa Göçmen Anlaşması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.