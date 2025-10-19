İngiltere, Gazze'deki Gerilimden Endişeli - Son Dakika
İngiltere, Gazze'deki Gerilimden Endişeli

19.10.2025 22:41
İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper, Gazze'deki ateşkese uyulması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze'de ateşkese rağmen gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle artan tansiyonla ilgili açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, derin bir endişe duyduğunu ve ateşkese sadık kalınması gerektiğini belirtti.

Cooper, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de bugün artan gerilim derinden endişe veriyor. Ateşkese uyulmalı ve ihtiyaç sahipleri için yardımların girişi devam etmeli." ifadelerini kullandı.

Bakan Cooper, tüm tarafları daha fazla kan dökülmemesi için "ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planına" uymaya çağırdı.

İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.

Gazze'deki Filistinli kaynaklar, Hamas'ın bölgede İsrail ordusunun silahlandırdığı Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çete unsurlarıyla çatıştığını ileri sürmüştü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ardından ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

