İngiltere, Hollanda, Finlandiya ve Polonya tedarik için MDM'de müzakereye başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İngiltere, Hollanda, Finlandiya ve Polonya tedarik için MDM'de müzakereye başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere, Hollanda, Finlandiya ve Polonya, ortak talep ve tedarik için Çok Taraflı Savunma Mekanizması (MDM) müzakerelerine başladı. Maliyetleri düşürecek, savunma sanayisine öngörülebilirlik sağlayacak ve NATO kabiliyetlerini geliştirecek mekanizma 2027'de faaliyete geçecek.

İngiltere, Hollanda, Finlandiya ve Polonya, savunma alanında ortak talep oluşturmak ve müşterek tedarik yapabilmek amacıyla Çok Taraflı Savunma Mekanizması (MDM) için müzakerelere başladıklarını bildirdi.

4 Avrupa ülkesinin ortak açıklamasında, İngiltere, Hollanda, Finlandiya ve Polonya'nın, daha yakın işbirliği, savunma kapasitesini artırma ve savunma harcamalarındaki artış karşılığında daha fazla değer elde edilmesi amacıyla MDM müzakerelerine başladığı belirtildi.

Açıklamada, ortak talepleri bir araya getirmek ve müşterek tedariki mümkün kılabilmek amacıyla kurulan mekanizmanın maliyetleri düşüreceği, savunma sanayisine daha fazla öngörülebilirlik kazandıracağı, harcanan para karşılığında daha fazla kazanım elde edilmesinin mümkün kılınacağı ve NATO kabiliyetlerinin de geliştirileceği ifade edildi.

Askeri ihtiyaçların karşılanmasına katkı sunacak mekanizma için anlaşma müzakerelerine başlandığı aktarılan açıklamada, MDM'nin 2027'de faaliyete geçeceği kaydedildi.

Kaynak: AA
FinlandiyaİngilterePolitikaHollandaPolonyaGüncelDünyaNatoSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
300 binden fazla yatırımcısı var Dev Türk şirketine kayyum atandı 300 binden fazla yatırımcısı var! Dev Türk şirketine kayyum atandı
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?
Arda Güler’in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o... Arda Güler'in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül’e bir şok daha Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
Babasını tanımayan yok Tatil pozları olay oldu Babasını tanımayan yok! Tatil pozları olay oldu
17:07
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
17:00
Yanlış okumadınız Aynı gün 30 dakika arayla iki farklı maça çıkacaklar
Yanlış okumadınız! Aynı gün 30 dakika arayla iki farklı maça çıkacaklar
16:18
İsrail’de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog’dan açıklama: Başka seçim olmamalı
İsrail'de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog'dan açıklama: Başka seçim olmamalı
15:59
İspanya’da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64’e yükseldi
İspanya'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64'e yükseldi
15:52
Türkiye’nin tatil cenneti felaketi yaşıyor Görüntüler endişe verici
Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici
15:25
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül’e bir şok daha
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 18:21:56. #.0.3#
SON DAKİKA: İngiltere, Hollanda, Finlandiya ve Polonya tedarik için MDM'de müzakereye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android