İngiltere, İsrail'in 27 diplomatını sınır dışı etme uyarısı iletti - Son Dakika
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İngiltere, İsrail'in 27 diplomatını sınır dışı etme uyarısı iletti

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Yedioth Ahronot'a göre İngiltere, Doğu Kudüs'teki konsolosluğunu kapatma kararından dönmezse İsrail'in 27 diplomatını sınır dışı edeceği mesajını iletti. Kararı görüşmek üzere İsrail'e giden İngiltere İçişleri Bakanlığı yetkilisiyle uzlaşı sağlanamadığı aktarıldı.

İngiltere'nin İsrail Büyükelçisi Simon Walters'in, Tel Aviv yönetimine işgal altındaki Doğu Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunu kapatma kararından geri adım atmaması halinde İsrailli diplomatları sınır dışı etmekle karşılık vereceği mesajını ilettiği bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İngiltere, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı alan İsrail'e kararından geri adım atması uyarısında bulundu.

Habere göre, İngiltere'nin Büyükelçi Walters aracılığıyla Tel Aviv yönetimine ilettiği mesajda, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın duyurduğu konsolosluk kapatma kararından geri adım atılmaması halinde 27 İsrailli diplomatı sınır dışı ederek karşılık vereceği belirtildi.

Öte yandan, İngiltere İçişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkilinin Doğu Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunun kapatılmasına ilişkin kararı görüşmek üzere İsrail'i ziyaret ettiği kaydedildi.

Geçen hafta gerçekleşen ziyarette taraflar arasında konsolosluğun kapatılmasını önleyecek bir uzlaşıya varılmadığı aktarıldı.

İngiltere dahil 12 Batılı ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarından gasbedilen İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklayacağını duyurmasının ardından, İsrail Dışişleri Bakanı Saar 8 Eylül'de İngiltere'ye yaptırım uygulayacaklarını duyurmuştu.

Saar, ticari yaptırımlara yanıt olarak İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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