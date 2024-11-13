İngiltere Kilisesi'nde İstifalar Bekleniyor

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İngiltere Kilisesinin Ruhani Lideri Justin Welby'nin istifasına neden olan çocuk istismarı vakalarının mağdurları, kilisede daha fazla kişinin istifa etmesini beklediklerini ifade etti.

Başında Kral 3. Charles'ın bulunduğu kilisenin Ruhani Lideri ve Canterbury Başpiskoposu Welby'nin istifasının ardından üst düzey kilise görevlileri ve istismar mağdurları, İngiltere medyasına açıklamalarda bulundu.

İngiltere Kilisesindeki emniyetten sorumlu Piskopos Julie Conalty, "Daha fazla istifa ihtimali var." dedi.

Kilisenin iki numaralı ruhani ismi York Başpiskoposu Stephen Cottrell de kurumsal hataların neticesinde Welby'nin istifa ettiğini söyledi.

Başpiskopos Cottrell, "Artık biliyoruz ki bazı isimler sistematik olarak bu olayların üstünü örttü. Bunlardan hesap sorulmalı. Aktif olarak bunların üstünün örtülmesinde görev alanlar gitmeli." dedi.

Newcastle Piskoposu Helen-Ann Hartley ise kilisenin koruyucu yönünün bazı isimlerin duyarsızlığı nedeniyle zafiyete uğradığına işaret etti.

İstismar iddialarının merkezindeki avukat John Smyth tarafından dövüldüğünü iddia eden Guildford Piskoposu Andrew Watson ise Welby'nin istifasının, kilisenin tüm sorumluluğu aldığı anlamına geldiğini belirtti.

"Bilgileri kendine saklayan piskoposlar sorgulamanın merkezinde yer almalı"

İstismar kurbanlarından Mark Stibbe, yıllardır yaptıkları istifa çağrılarının ardından Welby'nin görevden ayrılmasını doğru bir adım olarak niteledi.

Stibbe, "Welby'nin istifasını takdir ediyorum ama istismar kurbanlarının hesap verilebilirlik ve konuşabilecekleri zaman konuşmayan insanların sorumluluk alması açısından daha fazla istifa istediğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Bir diğer istismar kurbanı Richard Gittins ise "Bilgileri kendine saklayan piskoposlar sorgulamanın merkezinde yer almalı." dedi.

İsmi verilmeyen başka bir istismar mağduru da Smyth hakkında hazırlanan raporda adı geçen Lincoln Piskoposu Stephen Conway'in konuyla ilgili bilgi sahibi olmasına rağmen hiçbir adım atmadığını belirtti.

Conway'in konuyu takip edebileceği bir pozisyonda olmasına rağmen doğru bir araştırma yürütülmediği, Smyth'in öldüğü 2018'den önce hesap vermesinin önüne geçtiği de raporda yer aldı.

İddialara yanıt veren Conway ise iddiaları 2013'te öğrendiğini ve konuyu hemen kilisenin yönetim merkezi olan Lambeth Sarayı'na taşıyıp Smyth'in yaşadığı Güney Afrika kilisesine bilgi verdiğini öne sürdü.

York Başpiskoposu Cottrell ise Conway'i savunarak, "Bu konuda harekete geçen ilk kişiydi." bilgisini paylaştı.

"Çocuk istismarına göz yumma" iddialarının ardından istifa etmişti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde 2018'de 77 yaşında ölen John Smyth, 1970'li ve 1980'li yıllarda bir Hristiyan yardım kuruluşunun kıdemli üyesi olarak görev yaptığı sırada İngiltere'nin Dorset bölgesindeki Hristiyan yaz kampında tanıştığı çocuklara Winchester'daki evinde tacizde bulunmuştu.

Çocuklara şiddet uyguladığı da belirlenen Smyth'in Zimbabve dahil birçok Afrika ülkesinde de yaklaşık 85 genç ve erkek çocuğu istismar ettiği ortaya çıkmıştı.

İngiltere'de St. Anne Kilisesi Rahibi Giles Fraser, BBC'ye yaptığı açıklamada, Welby'yi, Hristiyan yaz kamplarına katılan erkek çocuk ve gençleri istismar eden avukat Smyth'i "yetkililere bildirmeyerek istismarı sürdürmesine izin vermekle" itham etmişti.

Kendisinin de çocukluğunda istismar edildiğini belirten Fraser, Welby'nin "din adamlarının güvenini kaybettiğini" ifade ederek, görevini bırakması gerektiğini söylemişti.

İngiltere Kilisesi Rahipler Meclisinin üç üyesi de Welby'nin çocuklara yönelik dehşet verici istismarları bildirmedeki yetersizliği nedeniyle istifasını talep eden dilekçe hazırlamıştı.

Çevrim içi dilekçeye 1500'den fazla kişi imza atmıştı.

Welby, eleştirilerin ardından 12 Kasım'da görevinden istifa ettiğini açıklamış ve konuyu 2013'te polise bildirdiğini belirterek, kendisini savunmuştu.

"Bu kararımın, İngiltere Kilisesinin, daha güvenli bir kilise olmak için ne kadar kararlı olduğunun bir göstergesi sayılmasını umuyorum" diyen Welby'nin koltuğuna oturacak kişi birkaç ay içinde belli olacak.

Kilise tarafından oluşturulacak seçici kurulun başına Başbakan Keir Starmer tarafından atama yapılacak. Kiliselerde yürütülecek danışma faaliyetlerinin ardından adaylar belirlenecek.

Seçici kurulda üçte iki çoğunluğa ulaşan aday, Başbakan ve Kral'ın onayıyla göreve gelecek.