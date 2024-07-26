İngiltere, Netanyahu hakkındaki yakalama kararına itirazını geri çekti - Son Dakika
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İngiltere, Netanyahu hakkındaki yakalama kararına itirazını geri çekti

İngiltere Başbakanlık Ofisi, Keir Starmer liderliğindeki yeni hükümetin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı yakalama kararına yönelik itirazını geri çektiğini açıkladı. Hükümet, mahkemenin bağımsız kararlar vermesi gerektiğini vurgulayarak hukukun üstünlüğüne ve kuvvetler ayrılığına inandığını belirtti. İngiltere'nin UNRWA'ya sağlayacağı 21 milyon sterlinlik destek ise devam edecek.

26.07.2024 15:03
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İngiltere'de Keir Starmer liderliğinde yeni hükümet, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu??????? hakkında yakalama kararı çıkarmasına yönelik itirazını geri çekti.

Ülke basınındaki haberlere göre, İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü, Starmer liderliğindeki yeni hükümetin, önceki hükümetin itirazını takip etmeyeceğini, bunun nedeninin ise mahkemenin karar vermesi gereken bir konu olduğunu belirtti.

Hükümetin kararının, UCM'nin Netanyahu'ya karşı açtığı davaya ne bir itiraz ne de bir onay olduğunu vurgulayan Sözcü, "Hükümet, hukukun üstünlüğüne ve kuvvetler ayrılığına güçlü şekilde inanmaktadır." ifadesini kullandı.

Sözcü, mahkemenin bağımsız kararlar vermesi gerektiğini kaydetti.

Starmer, mayısta konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mahkeme, zamanı gelince kararını verebilmeli. Mahkemeyi ve uluslararası hukuku destekliyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İngiltere'nin girişimi eleştirilmişti

İngiltere, 10 Haziran'da " Filistin'in Oslo Anlaşmaları uyarınca İsrail vatandaşları üzerinde cezai yargı yetkisi kullanamadığı durumlarda, UCM'nin İsrail vatandaşları üzerinde yargı yetkisi kullanıp kullanamayacağı" konusunda yazılı beyanla gözlemlerini sunma talebinde bulunmuştu.

UCM Ön İnceleme Dairesi, 27 Haziran'daki kararında, İngiltere'nin talebini kabul ederek, 12 Temmuz'a kadar yazılı görüşlerini sunması talimatını vermişti.

UCM, İngiltere'nin yanı sıra UCM'ye görüş sunmak için izin isteyenlerin taleplerinin, 12 Temmuz'a kadar sunulması gerektiğini belirtmişti.

İngiltere'nin görüş sunma girişiminin, halihazırda yavaş ilerleyen UCM'deki Filistin soruşturmasını yavaşlatacağı yönünde eleştiriler gelirken, İngiltere'nin beyanlarında Netanyahu ve Galant hakkındaki yakalama kararına karşı çıkabileceği dile getirilmişti.

İngiltere adına UCM'ye talebi iletilen, dönemin Başbakanı Rishi Sunak, UCM Savcılığının "yakalama kararı" çıkartılması için başvuru yapmasına, Gazze'deki duruma yardımcı olmayacağını söyleyerek karşı çıkmıştı.

İngiltere'de 6 Temmuz'da görevi devralan Başbakan Keir Starmer hükümetinin ise Sunak hükümetinden farklı olarak Netanyahu ve Galant hakkındaki yakalama kararına karşı çıkmayı düşünmediği bilgisi basına yansımıştı.

Londra'daki İşçi Partisi liderliğindeki hükümet, 19 Temmuz'da Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ocak ayında kestiği finansman desteğine devam edeceğini de duyurmuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan David Lammy, kesilen 21 milyon sterlinlik desteğin UNRWA'ya ödenmeye devam edeceğini belirtmişti.

İngiltere'nin UNRWA'ya sağlayacağı 21 milyon sterlinlik destek kapsamında 6 milyon sterlin, Gazze ve Batı Şeria'daki acil ihtiyaç sahiplerine yönelik projelerde, 15 milyon sterlin ise Batı Şeria'daki temel ihtiyaçlara yönelik projelerde kullanılacak.

Bazı UNRWA çalışanlarının, 7 Ekim 2023'teki saldırılarda yer aldığına ilişkin iddiaların ardından İngiltere, 27 Ocak'ta bu kuruma olan desteğini durdurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere, Netanyahu hakkındaki yakalama kararına itirazını geri çekti - Son Dakika

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