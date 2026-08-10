İngiltere, Orforglipron'u Onayladı

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), kilo yönetimi ve tip 2 diyabet tedavisinde kullanılmak üzere orforglipron (Foundayo) adlı GLP-1 tabletine onay verdi.

MHRA'dan yapılan açıklamada, İngiltere'nin bu GLP-1 tabletini kilo yönetimi ve tip 2 diyabet için onaylayan Avrupa'daki ilk ülke olduğu belirtildi.

Açıklamada, orforglipronun, düşük kalorili diyet ve artırılmış fiziksel aktiviteyle birlikte, vücut kitle indeksi (BMI) 30 ve üzeri olan yetişkinlerde kilo kaybı ve kilo kontrolü için kullanılabileceği ifade edildi.

Ayrıca, ilacın BMI değeri 27 ile 30 arasında olup kilo ile ilişkili en az ek bir sağlık sorunu bulunan yetişkinlerde de kullanılabileceği aktarılan açıklamada, orforglipronun yeterince kontrol altına alınamayan tip 2 diyabet hastalarında kan şekeri kontrolünü iyileştirmek için de onaylandığı bildirildi.

Günde bir kez alınan tabletin günün herhangi bir saatinde kullanılabileceği kaydedilen açıklamada, yiyecek ya da su kısıtlaması bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, orforglipronun iştahı düzenleyen beyin bölgelerine etki ederek kişilerin daha uzun süre tok hissetmesine, açlığı ve yeme isteğini azaltmasına yardımcı olduğu belirtildi.

Öte yandan, açıklamada, ilacın en yaygın yan etkileri arasında bulantı, kabızlık, ishal, kusma, hazımsızlık ve karın ağrısının yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, ilacın İngiltere'de kullanım için onaylandığı, ancak şu anda Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) kapsamında erişilebilir olmadığı bildirildi.

"İlacın güvenliği, kalitesi ve etkinliği titiz değerlendirmelerden geçirildi"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen MHRA Sağlık Hizmetleri Kalitesi ve Erişiminden Sorumlu İcra Direktörü Julian Beach, orforglipronun güvenliği, kalitesi ve etkinliğinin titiz değerlendirmeden geçirildiğinin altını çizdi.

Beach, kurumun bu tableti kilo yönetimi ve tip 2 diyabet için Avrupa'da onaylayan ilk düzenleyici olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.