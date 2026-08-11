Bursa'da ulaşımı kilitleyen olay: "Düşmanlarım var" dedi, direğe çıktı - Son Dakika
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Bursa'da ulaşımı kilitleyen olay: "Düşmanlarım var" dedi, direğe çıktı

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Bursa'da iddiaya göre alkol aldıktan sonra "düşmanlarım var" diyerek metro direğine çıkan bir kişi, yaklaşık 2 saat boyunca direkten inmedi. Kendini kurtarmaya gelen ekipleri görünce bir oraya bir buraya kaçan şahıs, direğin üzerinde akrobatik hareketler de yaptı. Olay nedeniyle ulaşım ve elektrik kesintileri oldu.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde alkol aldıktan sonra "Düşmanlarım var" diyerek metro direğine tırmanan şahıs, 2 saat boyunca ekiplere ve vatandaşlara ecel terleri döktürdü. Direğin üzerinde akrobatik hareketler yapan şahıs nedeniyle metro ulaşımı durdu, elektrikler kesildi. Kimi vatandaşlar gösteriyi alkışlarken kimileri ise duran ulaşıma tepki gösterdi.

ULAŞIM DURDU! ELEKTRİKLER KESİLDİ

Olay, Yıldırım ilçesi Davutdede Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aldığı alkolün etkisiyle "Düşmanlarım var" diye bağırarak metro direğine tırmanan Mehmet A.’yı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, olası bir facianın önüne geçmek amacıyla metro hattındaki yüksek gerilim elektrik akımını kesti. Önlem amacıyla metro seferleri tamamen durdurulurken, trafik ekipleri de Ankara Yolu Caddesi'nde güvenlik şeridi çekerek ulaşımı kontrollü olarak sağladı.

TELLERDE AKROBATİK HAREKETLER YAPTI

Kendisini aşağı indirmeye çalışan ekipleri karşısında gören Mehmet A., direğin ve tellerin üzerinde bir o yana bir bu yana giderek adeta ekiplerle köşe kapmaca oynadı. Zaman zaman metrelerce yüksekte tehlikeli ve akrobatik hareketler sergileyen şahıs, izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.

KİMİ ALKIŞLADI, KİMİ İSYAN ETTİ

Olayı film izler gibi takip eden kalabalığın tepkileri ise ikiye bölündü. Bazı vatandaşlar Mehmet A.’nın tehlikeli hareketlerini alkışlarla desteklerken, metro seferlerinin aksaması nedeniyle evine ve işine gidemeyerek mağdur olan vatandaşlar şahsa tepki gösterdi.

2 SAAT SONRA İNDİRİLDİ

Ekiplerin uzun süren çabaları sonuç vermeyince devreye polis müzakerecisi girdi. Müzakerecinin yaklaşık 2 saat süren ikna turlarının ardından Mehmet A. bulunduğu yerden inmeyi kabul etti. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla aşağı indirilen şahıs, çevredeki meraklı kalabalığın alkışları arasında sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürülen Mehmet A.'nın indirilmesiyle metro hattına yeniden elektrik verildi ve duran ulaşım normale döndü.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Olaylar, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da ulaşımı kilitleyen olay: 'Düşmanlarım var' dedi, direğe çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da ulaşımı kilitleyen olay: "Düşmanlarım var" dedi, direğe çıktı - Son Dakika
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