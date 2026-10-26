İngiltere Savunma Bakanı Streeting, 2030'a kadar 1000 günden fazla süre var dedi - Son Dakika
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İngiltere Savunma Bakanı Streeting, 2030'a kadar 1000 günden fazla süre var dedi

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İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, The Telegraph'ta yazdığı makalede düşmanların askeri kapasite ve savaş ekonomilerinin 2030'da ülkeye saldırabilecek düzeye ulaşacağını belirtti. Streeting, İngiltere'nin savaşa hazırlanmak için 1000 günden fazla zamanı olduğunu kaydetti.

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, Britanya'nın düşmanlarının askeri kapasitelerinin ve savaş ekonomilerinin, 2030'da ülkeye saldırabilecek düzeye ulaşacağını belirterek, İngiltere'nin savaşa hazırlanmak için 1000 günden biraz fazla zamanının olduğunu kaydetti.

Streeting, The Telegraph gazetesinde kaleme aldığı makalede, artan teknoloji kullanımının 20. yüzyıldaki tehlikeli dönemlere geri dönüşe işaret ettiğini vurgulayarak, İngiltere'nin karşı karşıya olduğu tehditleri sıraladı.

Bunların arasında Rusya'nın denizlerdeki sınır ihlalleri, savaşlar, sabotajlar, terörizm ve günlük hayatı etkileyen müdahaleleri sayan Streeting, Savunma Bakanı olarak görevinin ülkeyi güvende tutmak olduğunu anlattı.

"Bakan olarak önceliğim ülkemizin savaşa hazır olmasını ve kazanmasını sağlamak" ifadesini kullanan Streeting, hasımların İngiltere'ye saldırmadan önce iki kere düşünmesini sağlayacak adımları da attıklarını dile getirdi.

Streeting, 2024'te iktidara gelen partisinin 1803-1815 arasındaki Napolyon Savaşları'ndan bu yana en küçük İngiliz ordusunu devraldığına dikkati çekerek, bir önceki Muhafazakar Parti hükümetinin silahlı kuvvetleri yeterince finanse edemediğini ve tüm silah programlarının bütçe aşımı ve gecikmeyle karşılaştığını aktardı.

İktidardaki İşçi Partisi'nin, NATO savunma harcamaları hedeflerini tutturacağını vurgulayan Streeting, tüm gelişmelere rağmen İngiliz ordusunun olması gereken yerde olmadığını belirtti.

Streeting, orduyu güçlendirmek kadar müttefiklerle ilişkileri de güçlendirmenin önemine işaret ederek, "Özellikle NATO ve ABD ile ilişkileri sağlamlaştırmalıyız. Savunma sanayimizi de restore ederek düşmanlarımızdan daha yaratıcı olmalı, daha fazla üretmeliyiz." görüşünü paylaştı.

Düşmanların İngiltere'ye zarar verme niyetinin yeni olmadığını kaydeden Streeting, "Değişen tek şey onların kapasitesi. Güçleri ve savaş ekonomileri 2030'da onları bize saldıracakları bir noktaya getirecek. Bu da bize görevimizi tamamlamak için 1000 günün biraz üzerinde zaman veriyor. Müttefiklerimizle birlikte savaşmaya hazır olmalı ve kazanmalıyız. Hükümetimiz bu görevin yerine getirildiğinden emin olmak için çalışıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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