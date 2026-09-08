İngiltere Savunma Bakanı: Ukrayna'ya destekten asla geri adım atmayacağız - Son Dakika
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İngiltere Savunma Bakanı: Ukrayna'ya destekten asla geri adım atmayacağız

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Savunma Bakanı Wes Streeting, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ancak müzakerelerle biteceğini belirterek Kiev'in direnişine desteğin sarsılmaz olduğunu söyledi. İngiltere'nin yıllık 120 bin drone taahhüdünün 25 binini teslim ettiğini de açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ancak müzakere yoluyla sona ereceğini belirterek, "Ukrayna, kendi özgürlüğü ve aynı zamanda bizim özgürlüğümüz için mücadele etmeyi sürdürürken ona verdiğimiz destekten asla geri adım atmayacağız." dedi.

Streeting, çevrim içi düzenlenen Ukrayna Temas Grubu toplantısında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı gösterdiği dayanıklılıktan övgüyle söz etti.

Bu direniş ve dayanıklılıkta, İngiltere gibi ülkelerin Ukrayna'ya verdiği desteğin de etkisi olduğunu kaydeden Streeting, "Moskova'daki saldırganlara karşı Ukrayna'yla olan dayanışmamız hala güçlü ve sarsılmazdır." dedi.

Streeting, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ancak müzakere ile sona ereceğini belirterek, "Rusya'nın şunu anlaması lazım, Ukrayna, kendi özgürlüğü ve aynı zamanda bizim özgürlüğümüz için mücadele etmeyi sürdürürken ona verdiğimiz destekten asla geri adım atmayacağız." diye konuştu.

İngiltere'nin Ukrayna'ya yılda 120 bin dron verme sözünü hatırlatan Streeting, bunun 25 bininin teslim edildiğini dile getirdi.

Streeting, İngiltere'nin Ukrayna'ya büyük kalibreli top mühimmatı göndermeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere Savunma Bakanı: Ukrayna'ya destekten asla geri adım atmayacağız - Son Dakika

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