İngiltere, TPLF'nin Afar ve Tigray'daki saldırılarını kınadı, diyalog çağrısı yaptı - Son Dakika
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İngiltere, TPLF'nin Afar ve Tigray'daki saldırılarını kınadı, diyalog çağrısı yaptı

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İngiltere, TPLF'nin Afar ve Tigray'daki saldırılarını ve havalimanı ele geçirmesini kınadı. Açıklamada taraflara saldırıları durdurup Afrika Birliği diyaloğuna dönme çağrısı yapıldı; çatışmaların kadın ve kız çocukları dahil halk için yıkıcı sonuç riski taşıdığı belirtildi.

İngiltere hükümeti, Etiyopya'nın kuzeyinde faaliyet gösteren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) Afar ve Tigray'da başlattığı saldırıları ve Tigray'da bir havalimanını ele geçirmesini kınadı.

İngiltere hükümet sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "TPLF'nin Afar ve Tigray'ın güneyinde başlattığı saldırılar ile federal kurumları ortadan kaldırarak Tigray'daki havalimanını ele geçirmesini kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Tüm tarafların tansiyonu düşürmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, "Yeni çatışmalar, Tigray ve bölgedeki başta kadın ve kız çocukları olmak üzere halk için yıkıcı sonuçların ortaya çıkması riski taşımaktadır. Tüm tarafları saldırıları hemen durdurmaya ve Afrika Birliği arabuluculuğunda başlatılan diyaloğa geri dönmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Etiyopya'nın farklı bölgelerinden 7 örgüt ve siyasi yapının oluşturduğu ittifakın Etiyopya hükümetini ortadan kaldırma hedefinin reddedildiği de belirtildi.

Diyalog yoluyla barışçıl bir çözüm bulunmasının önemine değinilen açıklamada, "Siviller korunmalı, çatışmalardan etkilenenlerin hayati yardımlara ve temel ihtiyaçlara ulaşması sağlanmalıdır. Tüm tarafları engelsiz şekilde insani yardımlarının ulaşmasını ve yardım gönüllülerinin çalışmasını sağlamaya çağırıyoruz." denildi.

Yeniden iç savaş endişesi

Etiyopya federal hükümeti ile TPLF arasında 2020'de yaşanan iç savaş, Kasım 2022'de Güney Afrika'nın Pretoria kentinde imzalanan anlaşmayla sona ermişti. İç savaşta yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Anlaşmaya rağmen Tigray'ın batısındaki tartışmalı bölgelerin statüsü ve silahsızlanma gibi konularda anlaşmazlıklar sürdü. Federal hükümet ile TPLF'ye bağlı güçler arasında yeniden çatışmalar alevlendi.

Etiyopya'nın farklı bölgelerinden 7 örgüt ve siyasi yapı, hafta sonu federal hükümete karşı ittifak kurduklarını açıkladı. İttifakta, 2020-2022 arasında hükümete karşı çatışan TPLF ve diğer gruplar da bulunuyor.

Hükümete karşı ittifak kuran gruplar, Abiy Ahmed hükümetinin yerine geçici bir yönetim kurmayı hedefliyor. TPLF ise iç savaş sonrası Tigray'da 2022 barış anlaşmasının uygulanması, yerinden edilenlerin dönüşü ve tartışmalı bölgelerin statüsü konularında çözüm talep ediyor.

Kaynak: AA
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