İngiltere, Ukrayna'ya Desteği Artıracak

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İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Avrupa'nın Ukrayna'ya verdiği desteği artırarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "müzakere masasına oturmaya zorlayacağını" belirtti.

Bakan Healey, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

İngiliz Bakan Healey, grubun Kiev'deki birliklere ekipman desteği vererek Rusya Devlet Başkanı Putin'i "müzakere masasına oturmaya zorlayacağını" söyledi.

Konuşmasında, görevindeki üçüncü haftasındaki ABD'nin yeni Savunma Bakanı Pete Hegseth'i toplantıda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Healey, ABD'nin temas grubuna, Ukrayna'nın kalıcı barış arayışına ve güvenlik garantilerinin önemine bağlılığının sürdüğünü ifade etti.

Healey, NATO müttefiklerinin geçen yıl Ukrayna'ya 40 milyar avro askeri yardım sözü verdiğini ve daha sonra 50 milyar avro yardımda bulunduğunu hatırlattı.

Ukrayna'ya geçen yıl yapılan bu yardımın yaklaşık yüzde 60'ının Avrupa ülkelerinden geldiğine işaret eden Healey, Ukrayna konusunda ve savunma harcamalarında daha fazlasını yapacaklarının altını çizdi.

Bakan Healey, "Ukrayna'ya desteğimizi artırıyoruz ve artıracağız, Avrupa'nın güvenliği için desteğimizi artırıyoruz ve artıracağız. Putin'in savaşını durdurmaya ve bunu birlikte yapmaya kararlıyız." dedi.

Avrupa'nın Ukrayna'ya destek noktasında daha fazlasını yapacağını yineleyen Healey, "Bunu Amerikalılarla birlikte yapacağız. Başkan (Donald) Trump'ın Putin'i masaya getirme ve Ukrayna'daki bu savaşa kalıcı barış sağlama sözünü desteklemek için yapacağız." diye konuştu.