İngiltere ve Almanya'dan Düzensiz Göç Mücadelesi - Son Dakika
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İngiltere ve Almanya'dan Düzensiz Göç Mücadelesi

İki ülke, insan kaçakçılığıyla mücadele için bilgi paylaşma eylem planı imzaladı.

10.12.2024 15:48
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İngiltere ve Almanya arasında düzensiz göç konusunda imzalanan eylem planına göre, iki ülke insan kaçakçılığı yapan çetelerle mücadele için bilgi paylaşımı yapacak.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Londra'ya düzenlediği ziyaret kapsamında İngiliz mevkidaşı Yvette Cooper ile düzensiz göç konusundaki eylem planında anlaştı.

Eylem planının, iki ülke arasındaki anlaşmanın Manş Denizi'ni geçmeye çalışan göçmenleri bu zorlu yolculuktan kurtarmak ve organize suç sayılan insan tacirlerinin çalışma sistemleriyle mücadele etmek amaçlarıyla imzalandığı belirtildi.

İki ülke güvenlik güçleri ve bakanlıklarının işbirliğinin önemine vurgu yapılan eylem planında, bunun Avrupa'daki güvenliğe de katkı sunacağı kaydedildi.

Eylem planında, operasyonel kabiliyeti artırmanın da önemine vurgu yapılarak iki ülke arasındaki yasal uyumu da güçlendirmenin önemli olduğu ifade edildi.

İngiltere'deki ayağının Sınır Güvenliği Komutanlığı tarafından uygulanacak eylem planının Almanya'daki muhatabının ise İçişleri Bakanlığının Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası İlişkiler Birimi olduğu aktarıldı.

Planın Aralık 2024 - Aralık 2025 arasını kapsayacağı ve yıllık olarak incelemelerin ardından güncelleneceği belirtilirken, konuya ilişkin açıklama yapan İngiliz İçişleri Bakanı Cooper, "Çok uzun süredir organize suç örgütleri zor durumdaki insanları sömürüyor, sınırlarımızın güvenliğini hiçe sayıp çok sayıda masumun hayatını riske atıyordu. Bu artık devam edemez." ifadelerini kullandı.

Cooper, eylem planının sınırlardaki güvenliği artıracağını ve çok sayıda hayatı kurtaracağını da sözlerine ekledi.

Faeser ise insan kaçakçılığıyla mücadelenin eylem planının merkezinde yer aldığını vurgulayarak, "İnsanları tehdit ve şiddetle şişme botlara doldurup Manş Denizi'nin öbür tarafına göndermek, insan hayatını riske atmaktır." açıklamasını yaptı.

Bu suçların çoğunun Almanya'da planlandığının da altını çizen Faeser, eylem planı kapsamında güvenlik kurumları arasında bilgi paylaşımı ile insan kaçakçılığının ardındaki failleri ortaya çıkarmak için sıkı finansal incelemeler yapılacağını söyledi.

İki ülkenin yürüttükleri ortak soruşturma sonucunda 2 Aralık'ta İngiltere'de bir insan kaçakçısı yakalanmıştı.

Yine aralık başında Almanya'da başlayan bir soruşturmanın İngiltere ayağını yürüten İngiliz güvenlik güçleri ise Iraklıları hedef alan bir çeteyi çökertmiş, operasyon sonucunda 13 kişi gözaltına alınırken, 21 şişme bot, 24 tekne motoru ile çok sayıda can yeleği ve su pompası ele geçirilmişti.

İngiliz makamları, İngiltere'ye gelmek isteyen düzensiz göçmenlerin geçmek zorunda olduğu Manş Denizi'nde 2024 yılında yaşanan kazalar sonucu 70 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere ve Almanya'dan Düzensiz Göç Mücadelesi - Son Dakika

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