İngiltere ve İrlanda, Magdeburg Saldırısını Kınadı - Son Dakika
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İngiltere ve İrlanda, Magdeburg Saldırısını Kınadı

İngiltere ve İrlanda Başbakanları, Magdeburg'daki saldırıya destek mesajları vererek kınadı.

21.12.2024 03:16
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İngiltere ve İrlanda Başbakanları, Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla yapılan saldırıyı kınayarak Almanya'ya destek mesajları verdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Magdeburg'da yaşanan korkunç saldırı nedeniyle dehşete düştüm." değerlendirmesinde bulundu.

Starmer, düşüncelerinin, saldırıdan etkilenenler ve aileleriyle olduğunu belirterek, "Alman halkıyla dayanışma içindeyiz." açıklamasını yaptı.

İrlanda Başbakanı Simon Harris de X'teki paylaşımında, Magdeburg'da yaşananların şok edici olduğunu dile getirerek, "Mağdurlar, aileleri ve duruma müdahale eden herkes için dua ediyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan İrlanda Dışişleri Bakanlığı, Magdeburg'da yaşayan İrlanda vatandaşlarına yerel makamların açıklamalarını takip etmeleri çağrısını yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere ve İrlanda, Magdeburg Saldırısını Kınadı - Son Dakika

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