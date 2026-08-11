İngiltere ve İsrail'in Gündeminde Şiddet ve Abluka - Son Dakika
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İngiltere ve İsrail'in Gündeminde Şiddet ve Abluka

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Miliband, İsrail'e Batı Şeria'daki şiddete son verme ve Gazze ablukasını kaldırma çağrısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile yaptığı ilk telefon görüşmesinde, İsrail'in Batı Şeria'daki şiddete karşı sert tedbirler alması ve Gazze'ye yardımların girişine yönelik ablukaları derhal sona erdirmesi gerektiğini bildirdi.

Miliband, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Dışişleri Bakanı Saar ile "açık ve yapıcı nitelikte ilk telefon görüşmesini" gerçekleştirdiğini belirtti.

Bakan Miliband, İngiliz hükümetinin açık ve dürüst diyaloğa inandığını ve güvenli bir İsrail devleti ile Filistin devletini içeren iki devletli çözüme temel bağlılık duyduğunu kaydetti.

Miliband, "Yerleşimci şiddetindeki ve yerleşimlerin genişletilmesindeki keskin tırmanışın yanı sıra Gazze'deki vahim insani durumu gündeme getirdim. İsrail'in Batı Şeria'daki şiddete karşı sert tedbirler alması ve Gazze'ye yardımların girişine yönelik ablukaları derhal sona erdirmesi gerektiğini söyledim." ifadelerine yer verdi.

İngiliz Bakan, Hamas'ın silahlarını bırakması, İsrail ordusunun çekilmesi ve 20 maddelik plan konusunda ilerleme görülmesi gerektiğini yinelediğini aktardı.

Görüşmede, ortak güvenlik sınamalarının da ele alındığını ifade eden Miliband, dünya genelinde antisemitizm tehdidini ortadan kaldırma ihtiyacı konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Bakan Miliband ayrıca, nükleer bir İran'ı asla görmemeyi sağlama konusundaki hayati ortak çıkarları da ele aldıklarını kaydetti.

İsrailli Bakan, İngiltere'nin Karz-ı Hasen'i de terör listesine alması çağrısı yaptı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise görüşmeye ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Londra yönetiminin Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) terör örgütü olarak tanıma kararından memnuniyet duyduğunu belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı, İngiliz mevkidaşına Hizbullah'ın finans kuruluşu Karz-ı Hasen'i de terör listesine almaları çağrısında bulunduğunu aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını da görüştüklerini ifade eden Saar, Trump'ın planının ilerletilmesinin Hamas'ın silahsızlandırılmasına ve Gazze Şeridi'nin tamamen silahlardan arındırılmasına bağlı olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere ve İsrail'in Gündeminde Şiddet ve Abluka - Son Dakika

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