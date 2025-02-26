İngiltere ve Ukrayna'dan Ortak Destek Etkinliği

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İngiltere ve Ukrayna'nın İstanbul Başkonsoloslukları tarafından 3 yılı geride kalan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kiev'e destek amaçlı ortak etkinlik düzenlendi.

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğunda düzenlenen etkinliğe, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Türkiye'deki yabancı diplomatik misyon temsilcileri, iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı.

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, ülkesinin Ukrayna'ya 12,8 milyar sterlin destek taahhüdünde bulunduğunu hatırlatarak, "İngiltere, devam eden Rus saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğini bir kez daha teyit etti." dedi.

Ukrayna'nın savunmasını ve toprak bütünlüğünü desteklemenin önemine dikkati çeken Poleo, "Ukrayna'ya yatırım yaptığınızda Avrupa'nın geleceğine ve küresel güvenliğin geleceğine yatırım yapmış olursunuz. Yani bu sadece askeri destek ve yaptırımlarla ilgili değil." ifadelerini kullandı.

Poleo, ülkesinin Ukrayna'ya olan bağlılığının sarsılmaz olduğunu vurgulayarak, "Bu bizim mücadelemiz. Bu sadece onların mücadelesi değil. Ne kadar sürerse sürsün kararlılığımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi de Ukrayna'nın "başarılı şekilde direnmesinin uluslararası süreçleri de olumlu etkilediğini" ifade ederek, "Rusya nüfuzunu kaybediyor ve askerlerini diğer bölgelerden çekmesi gerekiyor." dedi.

Ukrayna tarafının "adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için mümkün olan her düzeyde diplomatik çalışmalar yürüttüğünü" kaydeden Nedilskyi, "Ukrayna'nın müzakere sürecine katılımı olmaksızın böyle bir barışın sağlanmasının mümkün olmadığını vurguluyoruz. İstenilen sonuca ulaşmak için ortaklarımızla birlikte çalışmaya hazırız." diye konuştu.

Başkonsolos Nedilskyi, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını desteklediğini ve savaşı durdurmak için mümkün olan her şeyi yaptığını dile getirdi.

Ukrayna'nın İngiltere ile ilişkilerinde yeni bir seviyeye ulaştıklarına dikkati çeken Nedilskyi, "Bugünkü etkinliğimiz de stratejik ortaklığımızın teyididir." değerlendirmesini paylaştı.

"Ukrayna'nın egemenliği tartışmaya açık değildir ve diplomasi kisvesi altında pazarlık konusu yapılamaz." diyen Nedilskyi, Ukrayna'nın yanında oldukları için katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından müzik performansı sergilendi.