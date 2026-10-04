İngiltere Yeşiller Partisi'nde 'Siyonizm ırkçılıktır' önergesi 1022 oyla kabul edildi - Son Dakika
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İngiltere Yeşiller Partisi'nde 'Siyonizm ırkçılıktır' önergesi 1022 oyla kabul edildi

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İngiltere ve Galler Yeşiller Partisi, Brighton'daki konferansta 'Siyonizm ırkçılıktır' önergesini 1022'ye karşı 813 oyla kabul ederek resmi politika yaptı. Karar parti içinde ayrılık yarattı; 5 milletvekilinden 4'ü karşı çıktı, Rachel Millward ifadeleri 'sorunlu' buldu.

İngiltere ve Galler'de Yeşiller Partisi üyeleri, "Siyonizm ırkçılıktır" başlıklı önergeyi kabul ederek bunu, partinin resmi politikası haline getirdi.

Yeşiller Partisinin Brighton şehrinde düzenlenen yıllık konferansında oylanan "Siyonizm ırkçılıktır" başlıklı önerge, 813'e karşı 1022 oyla kabul edildi.

Önergede, siyonizmin "etno-milliyetçi Yahudi devleti"ni destekleyen bir ideoloji olarak tanımlandığı ve "tarihi Filistin'in tamamında tek demokratik Filistin Devleti" kurulmasının desteklendiği belirtildi.

Önergede, siyonizmin "diğer tüm ırkçılık biçimleri gibi ele alınması" çağrısı yapıldı.

Ayrıca önergede, "Tüm Yahudiler siyonist değildir ve tüm siyonistler Yahudi değildir." ifadesi yer aldı.

Söz konusu karar, parti içinde görüş ayrılıklarına yol açtı. Partinin Eş Genel Başkan Yardımcılarından Mothin Ali önergeyi desteklerken, Rachel Millward önergedeki ifadeleri "sorunlu" olarak nitelendirdi.

Önergeye, partinin 5 milletvekilinden 4'ü de karşı çıktı.

Yeşiller Partisi lideri Zack Polanski, milletvekili adayı olduğu Holborn ve St. Pancras'ta seçim kampanyası yürütmek üzere konferanstan erken ayrıldığı için önergede oy kullanmadı.

Polanski, üyeler tarafından kabul edilen önergeyi destekleyip desteklemediğini belirtmedi ancak oylama sonrasında partinin 5 milletvekili ve genel başkan yardımcıları tarafından yayımlanan ortak bildiriye imza attı.

"Önerge partinin siyonizme karşı tutumunu ortaya koyuyor"

Yeşiller Partisi Sözcüsü, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, önergenin partinin siyonizme karşı tutumunu ortaya koyduğunun altını çizdi.

Sözcü, siyonizmin "etno-milliyetçi siyasi proje" olarak tanımlandığını ve anti-siyonizmin antisemitizmle eş tutulmaması gerektiğinin ifade edildiğini söyledi.

Ayrıca Sözcü, önergenin partinin Filistin'in özgürlüğü, Filistinlilerin geri dönüş hakkı, Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) hareketi ve İsrail'e tam silah ambargosu konusundaki bağlılığını yeniden teyit ettiğini kaydetti.

"Siyonizm ırkçılıktır" başlıklı önerge, Greens for Palestine (Filistin için Yeşiller) adlı grup tarafından gündeme getirilmişti.

Yeşiller Partisi, 2024'te İsrail hükümetini "apartheid" devleti olarak tanımayı oylayan İngiltere ve Galler'deki "ilk siyasi parti" olmuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İngiltere Yeşiller Partisi'nde 'Siyonizm ırkçılıktır' önergesi 1022 oyla kabul edildi - Son Dakika
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