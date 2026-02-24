İnkılap Kitabevi'nde Bayrak Değişimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnkılap Kitabevi'nde Bayrak Değişimi

24.02.2026 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aren Şenorkyan, İnkılap Kitabevi'nin CEO'luğunu Mark Fikri'ye devretti. Kültürel miras devam ediyor.

(İSTANBUL) - Cumhuriyet kuşağının mirasını taşıyan köklü yayınevinde bayrak değişimi... İnkılap Kitabevi'nin 17 yıldır CEO'su olan Aren Şenorkyan, görevi kurucu ailenin dördüncü kuşak temsilcisi Mark Fikri'ye devretti.

Cumhuriyet'in kültürel dönüşüm süreciyle birlikte büyüyen köklü yayınevlerinden İnkılap Kitabevi'nde yönetim değişti. 17 yıldır CEO olan Aren Şenorkyan, görevi kurucu ailenin dördüncü kuşak temsilcisi Mark Fikri'ye devretti. Devir teslim, yalnızca bir görev değişimi değil; yaklaşık bir asırlık bir yayıncılık geleneğinin aile içinde devam ettiğinin göstergesi olarak yorumlandı.

Harf Devrimi'nden dijital çağa uzanan yayıncılık serüveni

1927'den bu yana faaliyet gösteren yayınevi, Cumhuriyet'in erken dönem kültürel atılımlarıyla paralel bir çizgide yayın yaptı. 1928'deki Harf Devrimi sonrasında Latin alfabesinin öğretilmesine yönelik yayımlanan eserler, kurumun tarihindeki kritik eşiklerden biri olarak biliniyor. Bu yönüyle yayınevi, yalnızca edebiyat üretiminin değil, kültürel dönüşümün de aktörlerinden biri oldu.

Devir teslim töreninde Yönetim Kurulu Başkanı Arman Fikri, yayınevinin bir ticari işletmeden öte, kuşaktan kuşağa aktarılan bir kültürel sorumluluk taşıdığını vurguladı.

Görevi devralan Mark Fikri ise İnkılap Kitabevi ailesine hitaben yaptığı konuşmada değişim, yenilik ve ilerleme vurgusu yaparak; geçmişten devraldıkları köklü mirası çağın dinamikleriyle buluşturan, güçlü bir yayın vizyonuyla yollarına devam edeceklerini ifade etti. Kurumsal hafızayı koruyarak dijital çağın dinamiklerine uyum sağlayacaklarını belirten Fikri, mevcut yazarların yanı sıra yeni isimlere alan açacaklarını söyledi.

Bir asırlık arşiv, yeni yüzyıla açılan kapı

Yayınevi, yıllar içinde edebiyat ve düşünce dünyasında önemli isimlerini okurla buluşturdu. Modern Türk edebiyatının simge isimlerinden Nazım Hikmet'in gençlik dönemine ait el yazması bir şiirinin uzun yıllar kurum arşivinde korunmuş olması, yayınevinin kültürel belleğe yaklaşımının çarpıcı örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

100. yılına hazırlanan kurumun yeni dönemde dijital yayınciliğe ağırlık vereceği, farklı platformlarda üretimi çeşitlendireceği ve uluslararası iş birliklerini artıracağı bildirildi.

Devir teslim sürecinde öne çıkan başlıklardan biri de yaklaşık bir asırlık yayıncılık geleneğinin aile içinde devam etmesi oldu. Yönetimdeki kuşak değişimiyle birlikte yayınevinin köklü yayın çizgisini korurken yeni okur kuşaklarına ulaşmayı hedeflediği kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Edebiyat, Kültür, Güncel, Miras, CEO, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnkılap Kitabevi'nde Bayrak Değişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Spalletti’nin kaderi Galatasaray’a bağlı Spalletti'nin kaderi Galatasaray'a bağlı
Beşiktaş’ta korkutan sakatlık Galatasaray derbisini kaçırabilir Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Galatasaray derbisini kaçırabilir

13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
12:05
İrfan Can Kahveci’den maça damga vuran hareket
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:50
Türk futbolunda neler oluyor Nazillispor’da yine çekilme iddiası
Türk futbolunda neler oluyor? Nazillispor'da yine çekilme iddiası
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
11:23
Üç kesime büyük kolaylık Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 13:36:57. #7.13#
SON DAKİKA: İnkılap Kitabevi'nde Bayrak Değişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.