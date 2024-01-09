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BARTIN'ın İnkum tatil beldesinde ölü yunus kıyıya vurdu - Son Dakika
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BARTIN'ın İnkum tatil beldesinde ölü yunus kıyıya vurdu

Sabah saatlerinde belde merkezindeki sahile vuran ölü yunusu görenler jandarmaya haber verdi. Yunusun uzun süre önce öldüğü, kuyruk bölümü ve karın altında kesi izleri saptandı. Jandarma ekipleri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Yunusun yapılacak incelemenin ardından belediye ekiplerince gömüleceği belirtildi. Yunusun, açıktaki bir geminin pervanesinin çarpması sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

09.01.2024 - 18:24,
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BARTIN'ın İnkum tatil beldesinde ölü yunus kıyıya vurdu.

Sabah saatlerinde belde merkezindeki sahile vuran ölü yunusu görenler jandarmaya haber verdi. Yapılan incelemede yunusun uzun süre önce öldüğü, kuyruk bölümü ve karın altında kesi izleri saptandı. Ölü yunus için jandarma ekipleri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Yunusun yapılacak incelemenin ardından belediye ekiplerince gömüleceği belirtildi. Yunusun, açıktaki bir geminin pervanesinin çarpması sonucu öldüğü tahmin ediliyor. (DHA)

BARTIN\'ın İnkum tatil beldesinde ölü yunus kıyıya vurdu
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: BARTIN'ın İnkum tatil beldesinde ölü yunus kıyıya vurdu - Son Dakika
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