İnkumu Sahili’nde Temizlik Etkinliği

Bartın Belediyesi ve Bartın Üniversitesi tarafından İnkumu Sahili'nde çevre temizliği etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe katılan Belediye Başkan Yardımcısı Şamil Keser ile öğrenciler, doğanın korunması ve çevre bilincinin yayılması amacıyla dalgaların sahile getirdiği çöpleri temizledi.
Keser, yaptığı açıklamada, çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesi amacıyla bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.
Daha sonra İnkumu Atık Su Paket Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesisi'ni gezen üniversite öğrencilerine, atık suyun tekrar kullanıma kazandırılmasına ilişkin bilgi verildi.
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