İnönü Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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İnönü Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

İnönü Üniversitesi Öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Malatya'da İnönü Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Öğrenciler, İsrail'i protesto eden sloganlar attı ve Filistin'e destek vermek için çadır kurdu. Etkinliğe katılan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, öğrencilere teşekkür ederek aktif bir direnişin önemine vurgu yaptı.

16.05.2024 15:23
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Malatya'da İnönü Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Üniversite yerleşkesinde bir araya gelen öğrenciler, İsrail'i protesto eden sloganlar attı, Filistin'e destek vermek amacıyla çadır kurdu.

Etkinliğe katılan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösteren ve Filistin'e destek veren öğrencilere teşekkür etti.

Tuncel, şöyle konuştu:

"İnsan ideali ve derdi olandır, ideali olanın derdi olmadan hayat yaşaması mümkün değildir. Zulmün bu kadar büyük olduğu, dünyanın her tarafında zulmün bir şekilde kendini gösterdiği bir dönemde insanın derdinin olmaması mümkün değil. Müslümanın derdinin olmaması mümkün değil. Dert sahibi olan, o derdin atlatılması için gerekenleri yapar. Bazen pasif bir direniş ama çoğu zaman aktif bir direniş gerçekleştirmesi gerekiyor.

Biz aktif bir direnişin destekçileri olarak buradayız. Dünyada birçok ülke ve kampüste olduğu gibi. Bu anlamda yaptığımız eylemin değerli olduğunu bilmemiz lazım. Bu gücü ortaya koyamasak dahi safımızı belli etmemiz lazım. Açılan çadırlar da burada toplanmak da bunun bir göstergesi, en azından safımızı belli etmiş oluyoruz."

Kaynak: AA

Filistin, Malatya, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnönü Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika

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