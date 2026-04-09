Üsküdar'da İnşaat Mahkeme Kararlarına Rağmen Sürüyor, Vatandaşlar Hukuk Tanımazlıktan Şikayetçi

Üsküdar Belediyesi sınırlarında Asra Grup Mimarlık Yapı Yatırım Anonim Şirketi tarafından yürütülen bir inşaat, vatandaşların açtığı davalara rağmen devam ediyor. Mahkemelerden yürütmeyi durdurma ve ruhsat iptali kararları çıkmasına karşın, inşaat çalışmalarının sürdüğü ileri sürülüyor. Vatandaşlar, belediyeye tebliğ edilen kararlara rağmen encümen kararlarının yeniden alınarak ruhsat verildiğini iddia ediyor.

Bölge sakinleri, beş ayrı davayı kazanmalarına rağmen inşaatın durmadığını belirterek hukuk tanımazlıktan şikayetçi. Mahalle Muhtarı Kadir Uğurtay, usulsüzlükler nedeniyle mağdur olduklarını ve yaklaşık 30 kişinin risk altında yaşadığını ifade ediyor. Vatandaşlar, toplu kentsel dönüşüm talep ederken, Üsküdar Belediyesi'nden henüz resmi bir açıklama gelmedi.