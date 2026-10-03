İnşaat işçisi Mahmut Alar (45), Mardin Kızıltepe'de akıma kapılarak öldü - Son Dakika
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İnşaat işçisi Mahmut Alar (45), Mardin Kızıltepe'de akıma kapılarak öldü

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İnşaat işçisi Mahmut Alar (45), Mardin Kızıltepe\'de akıma kapılarak öldü
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir inşaatta boya yaparken elektrik akımına kapılan Mahmut Alar (45), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Alar'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde çalıştığı inşaatta boya yaptığı sırada akıma kapılan Mahmut Alar (45), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatta boya yaptığı sırada akıma kapılan Mahmut Alar, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahmut Alar, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Alar'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İnşaat işçisi Mahmut Alar (45), Mardin Kızıltepe'de akıma kapılarak öldü - Son Dakika
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