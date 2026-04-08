Japonya'nın Kanagawa eyaletindeki bir inşaat sahasında iskelenin çökmesi sonucu düşen 3 işçi hayatını kaybetti.
Kyodo ajansının haberine göre, çelik üretim tesisindeki şantiyede bulunan yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki iskele çöktü.
Polis, olay sırasında iskele üzerinde bulunan 3 işçinin aşağı düşerek hayatını kaybettiğini, bir işçinin ise kaybolduğunu belirtti.
Yetkililer, kayıp işçinin denize düştüğünden şüphelendiklerini aktardı.
Kazanın meydana geldiği bölgede olay öncesinde şiddetli rüzgar uyarısı yapıldığı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › İnşaat Kazası: 3 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
