İnşaat Mühendisleri Odası heyeti, Yeni Yol Grubuyla TBMM'de yapı güvenliğini görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İnşaat Mühendisleri Odası heyeti, Yeni Yol Grubuyla TBMM'de yapı güvenliğini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İnşaat Mühendisleri Odası heyeti, Yeni Yol Grubuyla TBMM\'de yapı güvenliğini görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnşaat Mühendisleri Odası heyeti, Yeni Yol Grubunu TBMM'de ziyaret etti. Görüşmede mesleki sorunlar, yapı güvenliği, deprem gerçeği ve şehirleşme politikaları değerlendirildi; Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

(ANKARA) - İnşaat Mühendisleri Odası Yeni Yol Grubunu ziyaret etti.

İnşaat Mühendisleri Odası heyeti Yeni Yol Grubunu TBMM'de ziyaret etti. Ziyarete; Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, İstanbul Milletvekili Elif Esen ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca katıldı. Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yeni Yol Grup Başkanımız Sayın Mehmet Emin Ekmen, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Elif Esen ve Bursa Milletvekilimiz Sayın Mehmet Atmaca ile birlikte İnşaat Mühendisleri Odası heyetini TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Gerçekleştirdiğimiz görüşmede, inşaat mühendislerimizin mesleki sorunları, yapı güvenliği, deprem gerçeği ve ülkemizin şehirleşme politikaları üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri ve kıymetli görüşleri dolayısıyla heyet üyelerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA
Selçuk ÖzdağPolitikaDepremGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Deniz Baysal’ın oynadığı reklam filminde “sütyen“ krizi Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde "sütyen" krizi
Dünya ABD seçimlerini konuşurken tedirgin eden görüntü Dünya ABD seçimlerini konuşurken tedirgin eden görüntü
Ali Ağaoğlu’nun Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde söyledikleri olay oldu Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
Emre Belözoğlu geldi, Kuyt’ın kaderi belli oldu Emre Belözoğlu geldi, Kuyt'ın kaderi belli oldu
Cengiz Han’ın mezarını ararken karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu Cengiz Han'ın mezarını ararken karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
16:49
İmzalar atılmak üzereydi Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
İmzalar atılmak üzereydi! Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
16:39
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
16:35
Fenerbahçe U19-Liverpool U19 maçında gol yağmuru
Fenerbahçe U19-Liverpool U19 maçında gol yağmuru
16:29
Emre’nin Fenerbahçe’nin başına geçtiğini gören Acun telefona sarıldı
Emre'nin Fenerbahçe'nin başına geçtiğini gören Acun telefona sarıldı
15:47
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
15:46
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 17:01:41. #7.12#
SON DAKİKA: İnşaat Mühendisleri Odası heyeti, Yeni Yol Grubuyla TBMM'de yapı güvenliğini görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android