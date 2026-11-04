İnşaat Mühendisleri Odası heyeti, Yeni Yol Grubuyla TBMM\'de yapı güvenliğini görüştü

(ANKARA) - İnşaat Mühendisleri Odası Yeni Yol Grubunu ziyaret etti.

İnşaat Mühendisleri Odası heyeti Yeni Yol Grubunu TBMM'de ziyaret etti. Ziyarete; Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, İstanbul Milletvekili Elif Esen ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca katıldı. Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yeni Yol Grup Başkanımız Sayın Mehmet Emin Ekmen, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Elif Esen ve Bursa Milletvekilimiz Sayın Mehmet Atmaca ile birlikte İnşaat Mühendisleri Odası heyetini TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Gerçekleştirdiğimiz görüşmede, inşaat mühendislerimizin mesleki sorunları, yapı güvenliği, deprem gerçeği ve ülkemizin şehirleşme politikaları üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri ve kıymetli görüşleri dolayısıyla heyet üyelerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."