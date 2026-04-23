Inşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Bağlar Mahallesi'nde bulunan bir binanın inşaatının 3. katında çalışan Ahmet M. (49) dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşerek ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet M. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?