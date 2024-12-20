Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir işçinin inşaatta elektrik akımına kapılarak 3. kattan düşerek ölmesinin ardından gözaltına alınan şantiye şefi ve müteahhit tutuklandı.
Ömercikler Mahallesi'nde dün, inşaatın 3. katında çalışan Feyzullah S'nin (29), binanın köşesinden geçen elektrik hattının teline temas etmesi sonucu akıma kapılıp düşerek ölmesine ilişkin şantiye şefi İsmail B. ile müteahhit Mehmet Yavuz T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Akyazı Adliyesi'ne sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › İnşaatta Elektrik Kazası: 2 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?