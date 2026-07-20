Olay, Yakıntaş Mahallesi Tohtamış mevkisinde yapımı devam eden inşaatta meydana geldi. İnşaatın 6'ncı katındaki iskele üzerinde çalışan Cemil Şahinbaş, iskelenin çökmesi sonucu zemine düştü. Düşmenin ardından iskelenin altında kalan Şahinbaş, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından Şahinbaş'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › İnşaatta İskelenin Çökmesi: Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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