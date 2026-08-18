İnşaattan Düşen İşçi Yaralandı - Son Dakika
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İnşaattan Düşen İşçi Yaralandı

İnşaattan Düşen İşçi Yaralandı
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Nevşehir'de inşaatta çalışan B.Ç. 4. katın asansör boşluğuna düşerek yaralandı.

NEVŞEHİR'de çalıştığı inşaatın 4'üncü katından asansör boşluğuna düşen işçi B.Ç. (28) yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi'ndeki 4 katlı bir inşaatta meydana geldi. B.Ç., kalıp sökerken dengesini kaybederek 4'üncü kattan asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan B.Ç., sağlık ekiplerin müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

B.Ç.'yi inşaatta çalışırken ziyarete gelen köylüsü Adem Çiftçi, "Asansör boşluğunda çalışıyordu. Benim sırtım dönüktü. Ama ses gelince baktık aşağıya düşmüş. Kırılmış kalıpları söküyordu. Nefes almada zorluk çekiyordu. Ambulans alıp götürdü" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Nevşehir, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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