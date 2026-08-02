İnsan Hakları Eğitim Kampı Tamamlandı - Son Dakika
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İnsan Hakları Eğitim Kampı Tamamlandı

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Kocaeli'de düzenlenen kampa 500 genç katıldı, insan hakları eğitimleri verildi.

AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca Kocaeli'de düzenlenen "İnsan Hakları Eğitim Kampı" tamamlandı.

Gençlerin insan hakları alanındaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması, katılımcılar arasında fikir alışverişi ve etkileşimin güçlendirilmesi amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen kamp programı, Başiskele ilçesindeki Aytepe Diriliş Kampı'nda yapıldı. Kampa, 18-30 yaş grubundan yaklaşık 500 genç katıldı.

3 gün boyunca insan hakları kavramı, uygulamaları ve güncel meselelerin ele alındığı oturumlarda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, AK Parti genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, MKYK üyeleri, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, gençlerle söyleşiler yaptı.

Soru-cevap formatında düzenlenen oturumlarda gençler, konuşmacılarla doğrudan etkileşim kurma imkanı buldu.

AA muhabirine kampa ilişkin değerlendirme yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Gençlik Kollarından gençlerin 3 gün boyunca doğanın içinde, birebir etkileşim çerçevesinde insan hakları eğitimi aldığını, 3 yıldır düzenlenen kampın artık sonuçlarının görülmeye başlandığını ve gençlerin meselelere ilgisinin ölçülebildiği bir kamp haline geldiğini anlattı.

"Çok anlamlı sonuçlar çıkardık"

Yalçın, kamp boyunca gençlere AK Parti iktidarları döneminde son 24-25 yılda insan hakları alanında yapılan reformlar ve atılan adımların anlatıldığını, ayrıca gençlerin gelecek planları, umutları, hayalleri ile siyasi ve toplumsal beklentilerinin dinlenildiğini ifade etti.

Bir siyasi parti olarak gençlere kulak vermenin önemini çok iyi bildiklerini söyleyen Yalçın, "Muhalefet partileri gibi kendi aramızda kavgaya tutuşmak yerine oturup burada kendi çalışmalarımızı, teşkilat çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gençlerimizin geleceğimiz için önemini biliyoruz. Bu çerçevede gençlerimizin dinlenilmesi, onlara kulak verilmesi gerektiğini biliyoruz. Onlara kulak veriyoruz." dedi.

Yalçın, faydalı bir kamp süreci geçirdiklerini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"AK Parti olarak işimizi yapmaya devam ediyoruz. AK Parti olarak, 25 yılda insan hakları alanında bunca adımı atmış bir parti olarak, durmuyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Biliyoruz ki insanımızın insanca yaşam olanaklarına erişme beklentilerinin sınırı yok. Biz her zaman daha iyisini, daha güzelini ortaya koymaya çalışıyoruz. 'Durmak yok yola devam' şiarıyla. Özellikle son dönemde ortaya çıkan dijital gelişmeler çerçevesinde teknolojinin yaşamlarımıza bu kadar etki ettiği bir dönemde, teknolojinin insanların yaşamına ne tür etkileri olduğunu, gençlerimizin özgürlük, güvenlik, adalet arayışlarında ne tür sonuçları olduğunu tartışıyoruz, ele alıyoruz, istişare ediyoruz. Çok anlamlı sonuçlar çıkardık."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnsan Hakları Eğitim Kampı Tamamlandı - Son Dakika

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