İnsan Kaçakçılığı 2022'de Yüzde 25 Artış Gösterdi - Son Dakika
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İnsan Kaçakçılığı 2022'de Yüzde 25 Artış Gösterdi

UNODC raporu, Kovid-19 öncesine göre insan kaçakçılığının 2022'de yüzde 25 arttığını açıkladı.

11.12.2024 13:46
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Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), insan kaçakçılığına ilişkin raporunda, Kovid-19 salgını öncesine oranla insan kaçakçılığının 2022'de yüzde 25 oranında arttığına dikkati çekti.

Merkezi Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan UNODC tarafından hazırlanan "2024 Küresel İnsan Kaçakçılığı" raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporda, zorla çalıştırmak ve suça dahil etmek amacıyla çocuk ve yetişkin kaçakçılığında ciddi bir artışın yaşandığı, özellikle yoksulluk, çatışma ve iklim şartları nedeniyle insanların kaçakçıların ağına daha fazla düştüğü belirtildi.

Küresel ölçüde salgın öncesine oranla insan kaçakçılarının ağına düşenlerin oranının 2022'de yüzde 25 arttığına işaret edilen raporda, özellikle 2019-2022 yılları arasında zorla çalıştırmak amacıyla kaçırılan bireylerin oranın yüzde 47 olduğu ifade edildi.

Çocuk mağdurların oranın yüzde 31 arttığı vurgulanan raporda, kız çocuklarının oranının yüzde 38 olduğu, gelişmiş ülkelerde de insan kaçakçılarının ağına düşen çocukların çoğunlukla istismar edildikleri aktarıldı.

Raporda, 2022'de 74 bin 785 kişinin insan kaçakçılarının ağına düştüğü belirtilirken, mağdurlardan yüzde 61'inin kadın ve kız çocuklarından oluştuğu aktarıldı.

Organize suç örgütleri tarafından kaçırılan erkek çocukların yüzde 45'inin zorla çalıştırıldığı ve yüzde 47'sinin de dilencilik başta olmak üzere çeşitli suçlara zorlandığı ifade edildi.

Raporda en çok Afrika Kıtası'ndaki ülkelerde mağduriyetlerin yaşandığı, 2009'dan bu yana her iki yılda bir yayımlanan raporun 156 ülkeyi kapsadığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İnsan Kaçakçılığı 2022'de Yüzde 25 Artış Gösterdi - Son Dakika

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