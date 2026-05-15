İnsani Yardım Konvoyu Gazze'ye Yola Çıktı

Libya'da toplanan 30 ülkeden 350'nin üzerinde Sumud Kara Konvoyu aktivisti kalkış noktası Zaviye'den Gazze'ye doğru hareket etti.

Konvoyda Gazze'ye ulaştırılmak üzere 30'u insani yardım malzemesi, 20'si mobil ev olmak üzere toplam 50 konteyner ve 5 ambulans bulunuyor.

Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden 350'nin üzerinde aktivist başkent Trablus, Misrata ardından da Sirte'ye ulaşıp Libya'nın doğusuna geçmeyi planlıyor.

Konvoyda Cezayirli 96 aktivistten sonra en çok aktivist Türkiye'den (yaklaşık 50 aktivist) bulunuyor.

Aktivistler konvoyun tek amacının Gazze'ye insani yardım ulaştırmak olduğunu, geçtiği ülkelere hiçbir tehdit oluşturmadığını vurguluyor.

Konvoyun Mısır'a ulaşmasının ardından da Refah'a doğru ilerlemesi planlanıyor.