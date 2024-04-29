İnsanlardan korkan yavru ayı 15 metrelik ağaca tırmandı, o anlar kamerada - Son Dakika
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İnsanlardan korkan yavru ayı 15 metrelik ağaca tırmandı, o anlar kamerada

Bolu'nun Göynük ilçesinde kaybolduğu düşünülen yavru ayı, yoldan geçen araçları görerek korktu ve ağaca tırmandı. Köy muhtarı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, yavru ayının kurtarılması için harekete geçti.

29.04.2024 22:50
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İnsanlardan korkan yavru ayı 15 metrelik ağaca tırmandı, o anlar kamerada

BOLU - Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda kaybolduğu düşünülen ve yoldan geçen araçları görüp korkan yavru ayının ağaca tırmanışı kameraya yansıdı.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Gürpınar köyü yakınlarında dolaşan yavru ayıyı öğrenci servisi taşıyan şoför fark etti. Şoför tarafından durum köy Muhtarı Metin Keskin'e bildirdi. Köy muhtarı yavru ayının bulunduğu bölgeye geldi. Bu esnada okul servisi taşıyan minibüsü görerek korkan yavru ayı, ağaca tırmandı. Yavru ayının ağaca tırmanma anları vatandaş kamerasına yansıdı. Ağaçta mahsur kalan yavru ayı için köy muhtarı Keskin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Yaklaşık 15 metre yükseklikteki ağaca tırmanan yavru ayının o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

Göynük, Bolu, Hayvanlar, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnsanlardan korkan yavru ayı 15 metrelik ağaca tırmandı, o anlar kamerada - Son Dakika

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