İnsansız İstihbaratta Küresel İşbirliği Vurgusu

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GUANGZHOU, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin Hava Kuvvetleri, insansız istihbarat alanında işbirliğini artırmak için askeri ve sivil sektörlerde küresel işbirliğinin önemine işaret etti.

15. Airshow China kapsamında Çin Hava Kuvvetleri tarafından pazartesi günü düzenlenen seminerde konuşan Çin Hava Kuvvetleri'nden üst düzey bir yetkili, insansız istihbarat alanındaki devrimin, küresel dönüşümü yönlendiren önemli bir güç olarak ortaya çıktığını söyledi.

Yetkili, artan model ve uygulama yelpazesiyle insansız donanımın, hızla büyümeye devam ettiğini ifade etti.

Düşük maliyetli, uyarlanabilir ve tek kullanımlık insansız akıllı teknolojilerin askeri sektörde köklü değişimlere yol açtığını ve benzeri görülmemiş fırsat ve zorluklar sunduğunu belirten yetkili, bu alanda daha fazla uzlaşma ve işbirliği çağrısında bulundu.

Seminere hava kuvvetleri liderleri, 30'dan fazla ülkeden temsilciler ve Çin'den insansız istihbarat uzmanları katıldı.

Sürü kontrolü, akıllı algılama ve uygun maliyetli kalkınma konularında görüşlerini paylaşan katılımcılar, insansız istihbarat alanındaki yenilikler, uygulamalar ve zorluklar hakkında derinlemesine müzakereler gerçekleştirdi.

Resmi adı Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı olan Airshow China, 12-17 Kasım tarihlerinde güney sahil kenti Zhuhai'de düzenlenecek.