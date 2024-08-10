Instagram Erişim Engeli Kaldırıldı

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a erişim engelinin saat 21.30'da kaldırılacağını duyurmasından sonra Instagram kullanıma açıldı.
2 Ağustos'ta kapatılan Instagram'a erişim engeli kaldırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun saat 21.30'da engelin kaldırılacağına yönelik açıklamasından sonra kullanıcılar Instagram'a ulaşabildi. 8 gün süren Instagram erişim engeli sona erdi.
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