İzmir'de Instagram ifadesi nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi

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(İZMİR) – Bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilruba Kayserilioğlu, gece saatlerinde tahliye edildi.

Bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilruba Kayserilioğlu'nun tutukluluğuna ilişkin önemli gelişme yaşandı.

Kullandığı ifadeler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla yargılanan Kayserilioğlu'nun tutukluluğuna avukatı Hüseyin Yıldız tarafından itiraz edilmiş, ancak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan ise tutuklu yargılanmasının devamını karar verilmişti.

Özel ziyaret etmişti

Dilruba'nın tutukluluğuna kamuoyundan tepkiler devam ederken dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dilruba'yı tutuklu bulunduğu Aliağa Şakran Cezaevi'nde ziyaret etmiş ve "Dilruba'nın tutukluğu baştan sona hukuksuzluktur. Bir kere düşüncesi ne kadar şok edici olacak olursa olsun herkesin şiddete başvurmamak, şiddeti çağırmamak kaydıyla her türlü düşünceyi açıklama hakkı vardır. Bu da anayasal bir haktır. Siz bu anayasal hakkı tartışmaya açıyorsanız, despotsunuz demektir" ifadelerini kullanmıştı.

Tahliye edildi

18 gündür tutuklu bulunan Dilruba, gece 02.00-03.00 sularında cezaevinden tahliye edildi. Dilruba'nın tahliyesine ilişkin gerekçeli kararın henüz çıkarılmadığı ifade edildi.