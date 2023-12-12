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İnternet alışverişinde kargo iade ücreti tüketiciye ait olacak - Son Dakika
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İnternet alışverişinde kargo iade ücreti tüketiciye ait olacak

1 Ocak'tan itibaren uygulanacak düzenleme ile internet üzerinden yapılan alışverişlerde tüketici, ürün ayıplı mal olarak değerlendirilmedikçe kargo iade ücretini kendisi ödeyecek.

12.12.2023 - 10:24,  Güncelleme: 10:49
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İnternet üzerinden alışverişin son yıllarda artmasıyla kargo şubelerindeki iade işlemlerinde yaşanan sorunların çözümü için ürünlerin iade sürecinde değişiklik yapıldı. İnternetten alınan ürünlerin iadesinin, tüketiciler tarafından karşılanacağı düzenleme, 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.

ÜRÜN KUSURLUYSA İADE ÜCRETİNİ SATICI KARŞILAYACAK

Ticaret Bakanlığı'nın 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' kararı ile tüketici satın aldığı ürüne ilişkin, teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilecek. Tüketici, iade masrafını karşılamakla yükümlü olacak. Malın ayıplı olması durumunda tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmayacak. Tüketicinin talep etmesi halinde iade masrafı, kendisine iade edilecek mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarından mahsup edilecek.

"DOLANDIRICILARIN MESAJLARINA DİKKAT EDİLMELİ"

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, "Yılbaşından sonra kargo bedelini, ürün ayıplı mal olmadıkça tüketici ödeyecek. Kargoyu teslim almama, alışverişten vazgeçme durumunda şirket, kargo ücreti için tahsil davası açabilir. Bu uygulama dolandırıcıların ekmeğine yağ sürüyor. Daha önce tüketicileri dolandıran, kötü niyetli kişilerce kargo şirketi adıyla gönderilen mesajlara daha sık rastlanabilir. Tüketiciler kötü niyetli kişilerce gönderilen aldatmaca mesajlara dikkat etmeli" diye konuştu.

İnternet alışverişinde kargo iade ücreti tüketiciye ait olacak
Kaynak: DHA
YORUMLAR (4)
  • Serkan Basar: kitleyen kitleyene bizlere Yanıtla 2 0
  • Sevto: Yine vur abaliya yazık adalet kalmadi Yanıtla 2 0
  • Mert kursun : Dogru karar millet olarak cildirdik urunu begenip aliyor sonra baska bi sitede az ucuzunu bulup iade aypli malsa zaten zaten kargo saticida Yanıtla 0 3
  • ALI YANIK: Ticaret Bakanlığı tarihinde hiç bir zaman halkın yanında olmamıştır. Yanıtla 9 3

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İnternet alışverişinde kargo iade ücreti tüketiciye ait olacak - Son Dakika
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