İnternette Dolandırıcılık Semineri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnternette Dolandırıcılık Semineri

11.03.2026 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde dolandırıcılıkla mücadele için seminer düzenlendi, IBAN kiralama uyarıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ), dolandırıcılık suçlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "IBAN Kiralama, Yasal Riskler ve Güvenli İnternet Kullanımı" konulu seminer düzenlendi.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, son dönemde özellikle gençleri hedef alan IBAN kiralama yöntemi, suç örgütleri tarafından nasıl kullanıldığı ve bu yöntemin yol açabileceği hukuki sorumluluklar konuşuldu.

Seminerde konuşan cumhuriyet savcısı Birgivi Dertli, dolandırıcıların çoğu zaman sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden gençlere ulaşarak hızlı ve kolay kazanç vaatleriyle banka hesaplarını kullanmak istediklerini anlattı.

IBAN veya banka hesabını başkalarının kullanımına açmanın ciddi suçlara aracılık edebileceğine dikkati çeken Dertli, öğrencilerin bu tür tekliflere karşı temkinli davranmaları gerektiğini ifade etti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Zekeriya Değirmen de internet ortamında işlenen dolandırıcılık suçları ve bunlara karşı alınabilecek tedbirler hakkında bilgi verdi.

Etkinlik, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Uludağ Üniversitesi, Dolandırıcılık, Güvenlik, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnternette Dolandırıcılık Semineri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katar’da mahsur kalan Türk vatandaşlarının 10 günlük esareti bitti Katar'da mahsur kalan Türk vatandaşlarının 10 günlük esareti bitti
Yakınları sinir krizi geçirdi 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı Yakınları sinir krizi geçirdi! 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı
Galatasaray’ın yıldızından Şampiyonlar Ligi’nde ilk Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde ilk
Galatasaray taraftarından Osimhen’i ağlatan koreografi Galatasaray taraftarından Osimhen'i ağlatan koreografi
Irak, İHA’lara karşı kullanılacak savunma sistemi satın alacak Irak, İHA'lara karşı kullanılacak savunma sistemi satın alacak
İsrail’in kritik istasyonu böyle vuruldu Sirenler dahi devreye giremedi İsrail'in kritik istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi

17:42
Umman’da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
Umman'da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
17:18
Trump: İran’da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
17:17
Gazze’de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ’’açız’’ diyerek yardım istedi
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ''açız'' diyerek yardım istedi
16:41
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 18:26:48. #7.12#
SON DAKİKA: İnternette Dolandırıcılık Semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.