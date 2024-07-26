İnterpol tarafından aranan İsveçli uyuşturucu kaçakçısı Beşiktaş'ta yakalandı - Son Dakika
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İnterpol tarafından aranan İsveçli uyuşturucu kaçakçısı Beşiktaş'ta yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsveçli uyuşturucu kaçakçısı Alexander Gustafsson'un Beşiktaş'ta yakalandığını duyurdu. Gustafsson'un 'kripto network web sitesi' üzerinden gerçekleştirdiği nitelikli uyuşturucu madde ticaretinden dolayı 11 yıl 8 ay hapis cezası aldığı belirtildi.

26.07.2024 11:11
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(İSTANBUL) - Uyuşturucu ticareti yapmaktan hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası olan ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsveçli Alexander Gustafsson, Beşiktaş'ta yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, İsveç adli makamlarınca İnterpol kırmızı bülteniyle "kara para aklama ve uyuşturucu ticareti" suçlarından aranan İsveç uyruklu Alexander Gustafsson'un Beşiktaş'ta kaldığı adresi belirleyen polis harekete geçti. Aynı zamanda Polonya uyruklu Alexander Kawa sahte kimliğini de kullanan şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ülkesine iadesi amacıyla uluslararası seviyede aranan çete mensubunun 'kripto network web sitesi' üzerinden gerçekleştirdiği nitelikli uyuşturucu madde ticaretinden dolayı 2022 yılında 11 yıl 8 ay hapis cezası aldığı belirtildi. Yakalanan İsveçli ile ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, İstanbul, Beşiktaş, İsveç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnterpol tarafından aranan İsveçli uyuşturucu kaçakçısı Beşiktaş'ta yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnterpol tarafından aranan İsveçli uyuşturucu kaçakçısı Beşiktaş'ta yakalandı - Son Dakika
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