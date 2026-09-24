Interpol'ün aradığı firari Mersin'de yakalandı, evinde 84 sentetik ecza hapı bulundu - Son Dakika
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Interpol'ün aradığı firari Mersin'de yakalandı, evinde 84 sentetik ecza hapı bulundu

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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve hakkında 79 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Mersin Yenişehir'de yakalandı. Jandarmanın operasyonunda gözaltına alınan hükümlünün evinde 84 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve hakkında 79 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde yakalandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barbaros Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

İkamette, hakkında 3 ayrı "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan toplam 54 yıl 9 ay 20 gün, "kasten öldürme" suçundan ise 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.V. yakalandı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve "silahlı yağma" suçundan da devam eden dosyası olan M.V. gözaltına alındı.

İkametteki incelemede 84 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Kaynak: AA
Mersin YenişehirGüvenlik3. SayfaGüncelMersinSuçSon Dakika

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