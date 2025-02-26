IOM Direktörü: Gazze'deki İnsanlar Umutla Bekliyor

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Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki insanların birçoğunun her şeyini kaybettiğini bildirdi.

Pope, Gazze ziyareti sonrası tanık olduklarına ilişkin sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulundu.

Gazze'de insanların ateşkesin devam etmesinden ve güvenli bir yer bulmalarından başka çaresinin olmadığını kaydeden Pope, "Gazze'deki insanların birçoğu her şeyini kaybetti ancak umuda tutunuyor. Barınağa, güvenliğe, onur ve gelecekleri konusunda kontrole ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 881'i çocuk, 12 bin 316'sı kadın olmak üzere 48 bin 271 Filistinli öldü, 111 bin 693 kişi yaralandı.