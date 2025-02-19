İPA Başkanı'ndan Emlak Konut Eleştirisi

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(ANKARA) - İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe, Emlak Konut'un dar ve orta gelirli vatandaşlar için başlattığı kampanyaya ilişkin, "Bir kez daha kamu kurumu eliyle 86 milyona ait ve halk için harcanması gereken kaynaklar/ zenginlikler küçük bir zümreye transfer edilecek" dedi.

İPA Başkanı Buğra Gökçe, emlak Konut'un orta gelir grubu için hazırladığı kampanya ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Gökçe, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Emlak Konut'un 25 projede 4 bin 500 konut için başlattığı 'kampanya' dar ve orta gelirlileri değil, yüksek gelir gruplarını hedefliyor.

Kampanya kapsamında en düşük konut bedeli 5 milyon 950 bin lira. 1'inci el konut alımında kullanılabilecek azami kredi tutarı (A) sınıf konut fiyatının yüzde 80'ine eşit. Yani yeni evli bir çift ilk evlerini almak istese 1+1 ev için 1 milyon 190 bin lira peşinat ödemek, kalan 4 milyon 790 bin lirayı da kredi çekmek zorunda. 4 milyon 790 bin lira 60 ay vade ile kredi çekilse aylık ödemesi 166 bin liradan başlıyor.

Kampanya kapsamında sunulan bir diğer seçenek 120 ay boyunca aylık 61 bin 698 lira ödemek. Bugün Türkiye'de net asgari ücret 22 bin 104 lira. Yani yeni evli bir çiftin ödeyeceği aylık taksit asgari ücretin yaklaşık 3 katı. Bugün Türkiye'de çalışanların yüzde 95'i asgari ücretin 2 katından daha az ücret alıyor. Yani çalışanların yüzde 95'i bu kampanyadan yararlanamaz.

"Anayasa'daki konut hakkı ve TOKİ'nin kuruluş amacı gözardı edilmeye devam ediliyor"

TOKİ iştiraki olan Emlak Konut'un bir kez daha dar ve orta gelirlileri değil yüksek sermaye sahiplerini hedeflediği görülüyor.

Yapılan proje ile bir kez daha kamu arazi ve sübvansiyonları ile üretilen konutlar yüksek gelir/ sermaye sahiplerine üçüncü - dördüncü konut olacak. Bir kez daha kamu kurumu eliyle 86 milyona ait ve halk için harcanması gereken kaynaklar/ zenginlikler küçük bir zümreye transfer edilecek. Bu yapılan sosyal konut değil. Anayasadaki konut hakkı ve TOKİ'nin kuruluş amacı gözardı edilmeye devam ediliyor."