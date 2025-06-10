İpek Elif Atayman'ın Cezaevi Sevki Hukuka Aykırı İddiası - Son Dakika
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İpek Elif Atayman'ın Cezaevi Sevki Hukuka Aykırı İddiası

10.06.2025 15:06  Güncelleme: 16:10
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İBB iştiraki Medya A.Ş'nin eski Genel Müdürü İpek Elif Atayman'ın avukatı, müvekkilinin bayram öncesi İstanbul'dan Afyon'a sevk edildiğini ve sevkin gerekçesinin açıklanmadığını belirtti. Kötü koşullar altında tutulduğunu söyleyen avukat, yaşanan durumun insan haklarına aykırı olduğunu vurguladı.

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Umut GÖKBULUT

(İSTANBUL)İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Medya A.Ş'nin eski Genel Müdürü İpek Elif Atayman'ın avukatı Faik Eren Kaptan, müvekkilinin bayram öncesi İstanbul'daki cezaevinden Afyon'a sevk edildiğini, bu sevkin gerekçesinin taraflarına bildirilmediğini ve hukuka aykırılıklar içerdiğini söyledi. Kaptan, sevkin ardından Atayman'ın kapasite sorunu olan bir cezaevinde yerde yattığını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Medya A.Ş'nin eski Genel Müdürü İpek Elif Atayman'ın avukatı Faik Eren Kaptan, müvekkilinin bayram öncesi İstanbul'daki cezaevinden Afyon'a sevk edildiğini, bu sevkin gerekçesinin taraflarına bildirilmediğini ve hukuka aykırılıklar içerdiğini açıkladı. Kaptan, sevkin ardından Atayman'ın kapasite sorunu olan bir cezaevinde yerde yattığını belirtti. Kaptan, Atayman'ın tutuklu bulunduğu 2,5 aylık süreçte Marmara Kapalı Kadın Cezaevi'nde tecrit altında, tek kişilik bir hücrede tutulduğunu, yalnızca bayramdan birkaç gün önce hükümlülerin bulunduğu bir koğuşa alındığını söyledi. "Bayram öncesi birdenbire sevk edildiğini basından öğrendik. Uzun süre nereye gönderildiğini öğrenemedik. Sonrasında Afyon'a nakledildiğini tespit ettik" diyen Kaptan, Afyon'daki cezaevinde de kötü koşulların söz konusu olduğunu ifade etti.

"Yerde yatıyor, gerekçe yok"

Avukat Kaptan, Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Kanunu'na bağlı 45 No'lu Genelge'ye göre, tutuklu sevklerinin ancak belli koşullarda yapılabileceğini hatırlatarak, "Güvenlik riski, kapasite sorunu, disiplin ihlali ya da sağlık ve eğitim gibi özel durumlar gerekir. Müvekkilim açısından bu şartların hiçbiri oluşmamıştır. Ayrıca tarafımıza hiçbir gerekçe sunulmamıştır" dedi.

Kaptan, "Afyon Cezaevi'nde yerde yattığını öğreniyoruz. Bu açıkça insan haklarına aykırıdır. Ailesi, avukatları ve kendisi İstanbul'da ikamet ediyor. Soruşturma da İstanbul'da yürütülüyor. Tüm bu durumlar dikkate alındığında bu sevkin haklı bir gerekçeye dayanması mümkün görünmüyor" ifadelerini kullandı.

"Ziyaret hakkı fiilen engellenmiş durumda"

Müvekkilinin ailesinin ve avukatlarının, Afyon'a ulaşımda büyük zorluk yaşadığını dile getiren Kaptan, "Afyon'da havalimanı yok. Arabayla en az 6 saat sürüyor. Ailesi ve biz avukatlar için bu çok ciddi bir erişim sorunu oluşturuyor" dedi.

Sevk sırasında Elif Atayman'ın ellerinin kelepçeli olduğunu ve küçük bir kapalı araçla taşındığını aktaran Kaptan, "Kendisi bileklerinin morardığını belirtti. Bu insan onuruna aykırı bir muameledir" dedi.

" Özgür Özel'le görüşme haberi gerçeği yansıtmıyor"

Geçtiğimiz haftalarda bazı basın organlarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Atayman dahil bazı tutuklularla yaptığı cezaevi görüşmelerine ilişkin iddiaların da asılsız olduğunu vurgulayan Kaptan, şunları söyledi:

"Haberde, kadın tutuklulara itirafta bulunmamaları karşılığında ödül vadedildiği öne sürülmüştü. Müvekkilimiz görüşmenin yalnızca sağlık durumu ve tutukluluk koşulları gibi genel konularla sınırlı olduğunu ifade etti. Görüşmeler yalnızca iki kişi arasında, dinleme yapılamayan bir ortamda gerçekleşmektedir. Bu nedenle haberin içeriği gerçek dışı ve son derece düşündürücüdür."

"Hayatı mütevazı, rüşvetle bağlantısı yok"

Kaptan, Atayman'ın sinema ve televizyon bölümü mezunu bir akademisyen olduğunu ve Beykent ile Işık üniversitelerinde ders verdiğini belirterek, "Medya A.Ş Genel Müdürlüğü görevine liyakati nedeniyle atanmıştır. 20 ay boyunca görevini titizlikle yerine getirmiştir. Soruşturma kapsamında yöneltilen sorulara ve belgelerdeki içeriklere bakıldığında rüşvetle bağlantılı bir gelir elde etmediği, mal varlığının mütevazı olduğu açıkça ortadadır. Ancak buna rağmen bu belgelerin delil gibi sunulup sunulmayacağını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaptan, sevk ve tutukluluk sürecinde yaşanan hukuka aykırılıklara ilişkin gerekli başvuruları yapacaklarını ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Kaynak: ANKA

Politika, İstanbul, 3-sayfa, Cezaevi, Güncel, Afyon, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İpek Elif Atayman'ın Cezaevi Sevki Hukuka Aykırı İddiası - Son Dakika

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