İpek Sevindik: Zorlukların Üstesinden Gelen Güçlü Bir Hayat

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.03.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hidrosefali ve böbrek yetmezliği ile mücadele eden İpek, kitap yazdı, üniversiteye girdi ve yarışmada 2. oldu.

ANKARA'da, hidrosefali hastalığıyla dünyaya gelen ve 9 yaşında da böbrek yetmezliği gelişen İpek Sevindik'e (30), 5 yıl önce annesinden böbrek nakli yapıldı. Ameliyatın ardından dört elle hayata sarılan Sevindik, resim, keman gibi kurslarla kendini geliştirip, üniversiteye girdi ve kitap yazdı. Ankara'da, engelliler arasındaki güzellik yarışmasında da 2'nci olan Sevindik, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girip, memur olmak istiyor.

Hidrosefali (beyin omurilik sıvısının beyin boşluklarında aşırı birikmesi sonucu oluşan kafa içi basıncın artarak beyin dokusuna zarar verdiği nörolojik durum) hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren İpek Sevindik'e, 9 yaşında böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Uzun süre diyalize giren Sevindik, 25 yaşındayken annesi Elif Sevindik'in böbreğinin nakledilmesiyle hayata tutundu. Ameliyattan sonra hayata dört elle sarılan Sevindik, bir süre halter sporuyla uğraştı. Keman ve resim gibi kurslara da giderek kendini geliştiren Sevindik, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girip, Anadolu Üniversitesi Tıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü'ne yerleşti. 2'nci sınıfa devam eden Sevindik, aynı zamanda kendi hayatını kaleme alıp, 'Su Gibi Güçlü' adlı kitabı yazdı. Sevindik, geçen yıl Ankara'da bir dernek tarafından engelliler arasında düzenlenen 'Türkiye'nin Melekleri' adlı güzellik yarışmasında da 2'nci oldu. İpek Sevindik'in şimdiki hedefi, üniversiteyi bitirip Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girerek, memur olmak.

'NAKİLDEN SONRA YENİDEN DOĞDUM'

İpek Sevindik, hastalığının doğuştan olduğunu söyleyerek, "22 yaşımda hem böbreklerimi kaybettim, hem de beynimdeki basıncın azalması için 1 yaşımda takılan 'şant'ın süresi dolduğu için yeniden ameliyat oldum. O ameliyat sonrası görme yetimi kaybettim. 3 yıl boyunca diyaliz tedavisi gördüm. Ardından Ankara'da özel bir hastanede annemden yapılan böbrek nakliyle hayata yeniden tutundum. 26 Mart, benim için ikinci hayatımın başladığı gün oldu. O gün adeta yeniden doğdum. Ondan önce belki 3 yıl öncesine kadar sağlık kavramının ne demek olduğunu bilmiyordum. Bedenime değer vermiyordum. Kendime bu kadar saygı göstermiyordum belki ama bir şeylerin kıymetini bilmek için bir şeylerin dersini almam gerekiyormuş. Öncelikle kendime değer vermeyi, kendimi sevebilmeyi öğrendim" dedi.

'BÜYÜK GURUR'

Bir dönem sporla da ilgilendiğini dile getiren Sevindik, sağlık sorunları nedeniyle hayallerine ara vermek zorunda kaldığını belirterek, "Halterle uğraşıyordum. Milli sporcu olup bayrağımı dalgalandırmak istiyordum ama böbreklerimi kaybedince ve nakil sonrası yasaklar nedeniyle sporu bırakmak zorunda kaldım. İçimde ukde kaldı. 2025 yılında 'Türkiye'nin Melekleri' projesi kapsamında düzenlenen engelliler arası güzellik yarışmasını, annem sanal medyadan görmüş. Yarışmaya katılmam için beni annem teşvik etti. Başarabileceğime inanmıyordum, sahneye çıkmaktan korkuyordum ama 'En azından bir anı olur' diyerek katıldım. Sonuçta Türkiye 2'ncisi oldum. Bu benim için büyük bir gurur" ifadelerini kullandı.

'Su Gibi Güçlü' adlı kitabının yaklaşık 1,5 yılda ortaya çıktığını söyleyen Sevindik, "Bu kitapta hem kendi hayatımı, hem de engelli bireylerin yaşadığı zorlukları anlattım. Amacım sesimizi duyurmak ve engelli bireylerin de başarabileceğini göstermek. En büyük hayalim ise yazarlıkta ilerlemek ve memur olmak" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Tokyaz’ın katilinin yargılandığı Ejegül davasında tanık: Düşmeden önce ’yeter yeter’ diye bağırıyordu Ayşe Tokyaz'ın katilinin yargılandığı Ejegül davasında tanık: Düşmeden önce 'yeter yeter' diye bağırıyordu
Tayland’da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti Tayland'da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti
EGM Trafik Başkanı Mutlu: APP plaka denetimlerimiz 1 Nisan’da başlayacak EGM Trafik Başkanı Mutlu: APP plaka denetimlerimiz 1 Nisan'da başlayacak
KKTC Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu: Türkiye’nin barış çabası dünya için önemli bir katkı KKTC Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu: Türkiye'nin barış çabası dünya için önemli bir katkı
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
Ali Şahin Parlatino’ya hitap etti: Dünya güçlünün adeta bir kraliyet ormanı Ali Şahin Parlatino'ya hitap etti: Dünya güçlünün adeta bir kraliyet ormanı

14:07
Sarunas Jasikevicius’u delirten soru Gazeteciyi rezil etti
Sarunas Jasikevicius'u delirten soru! Gazeteciyi rezil etti
13:55
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
13:22
İzzet Ulvi Yönter’in istifası sonrası Bahçeli’den ilk açıklama
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
13:01
Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı
Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı
12:46
Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin
12:35
İlişki vadedip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
İlişki vadedip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 14:13:19. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.