İpek Yolu Mektup Yarışması Başladı

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Türk Çin Kültür Derneği'nin, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nun işbirliğiyle düzenlediği, Türkiye ile Çin arasındaki kültürel etkileşimi artırmayı amaçlandığı "İpek Yolu Mektup Yarışması" başvuruları başladı.

Türk Çin Kültür Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Çince öğrenmekte olan Türkler ile Türkçe öğrenmekte olan Çinliler arasında iletişim kurulması amacıyla düzenlenen ve başvuruları 9 Eylül'de başlayan yarışmayla iki ülkenin kültürlerinin, gençler tarafından daha yakından tanınması amaçlanıyor.

Yarışmayla bu sayede arkadaşlıklar kurulması ve kültürlerarası aktarım da hedefleniyor.

Yaş sınırının olmadığı yarışmada, Türk yarışmacılar için yeterli düzeyde Çince bilgisine sahip olmak gerekirken, Çinli yarışmacıların da yeterli düzeyde Türkçe bilgisine sahip olması gerekiyor.

Ödüllü olarak düzenlenecek yarışma 2-10 Ekim'de gerçekleşirken, yarışmanın sonuçları ise 14 Ekim'de açıklanacak.