08.05.2026 14:24
Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi, Erzurum'da başladı. Vali Baruş deneme sürüşü yaptı.

DOĞU-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi, Erzurum'da gerçekleştiriliyor. Ralli grubuyla Palandöken'de buluşan Erzurum Valisi Aydın Baruş, deneme sürüşü yaptığı otomobili çok beğendiğini söyleyerek, "Bu araçla bu yolculuğu yapmak herkese nasip olmaz. Bunun zevkine varmak lazım. Böyle bir yolculuğa çıkmak isterdim. Tabii işimiz buna elvermiyor" dedi.

Almanya'da 27 Nisan'da başlayan ve Nepal'de sonlanacak olan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi grubu dün akşam Erzurum'a ulaştı. Geceyi öğretmenevinde geçiren grup, sabah erken saatlerde araçlarıyla karla kaplı kayak merkezine çıktı. Palandöken'in karlı yamaçlarına Türk bayrağı ve ülkelerinin bayraklarını diken grup, bir süre bölgede görüntü aldı.

Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, 2 haftadan beri yağmur ve kar altında yolculuk yaptıklarını belirterek, "Şu an karın merkezine geldik. Gelen yabancı dostlarımız, geçtiğimiz güzergahları Norveç ya da İzlanda'ya benzettiler. Bu yarışmacılar bizim gönüllü elçimiz olacaklar. Bu tabiat harikası yeri tanıtmak gerekiyor. Şu ana kadar 6 bin kilometre geldik. Önümüzde daha 13 bin kilometre var. Çöllerde steplerde özellikle Kırgızistan'ın Allahverdi Dağları'nda ve Pamir Dağları'nda orada da burayı anacağız" diye konuştu.

AİLECE KATILDILAR

Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne Almanya'dan çocukları Linus'la katılan Jochen-Carmem Kaiser çifti, ailece seyahat etmekten mutlu olduklarını söyledi. Jochen Kaiser, gezilerinin sorunsuz geçtiğini belirterek, "Biz her şeyi ailece yapıyoruz. Böyle bir tura ailece katılmaya karar verdik, çok mutluyuz. Çünkü ailem buraları gördü. Bize güzel bir anı olacak. Bu coğrafya muhteşem" dedi.

Grup, daha sonra ziyaretleri anısına Palandöken'in karla kaplı kuzey pistine bayraklarını dikti.

VALİ BARUŞ'TAN DENEME SÜRÜŞÜ

Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılan grubu 2 bin 200 metre rakımdaki Palandöken yazısının önünde ziyaret eden Vali Aydın Baruş, Nepal'de sona erecek tur hakkında bilgi aldı. Tarihi İpek Yolu güzergahında Erzurum'un önemli bir nokta olduğunu ifade eden Vali Baruş, "Bu programın da esas amacı doğu batı arasındaki dostluğa, kültürler arası etkileşime işaret etmek. İpek Yolu'ndaki tarihi dostluk ve kardeşliğin inşasına yardımcı olmak. 5 ülkeden konuklarımız var" dedi.

Vali Baruş, rallideki araçları inceledikten sonra Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin'in kullandığı otomobille deneme sürüşü yaptı. Palandöken'de kısa bir tur atan Vali Baruş, ilk defa klasik araba kullandığını söyledi. Zevkli ve harika bir araç olduğunu ifade eden Vali Baruş, "Bu yolculukta insana özgürlük hissi verebilecek bir araç. Bununla Nepal'e kadar yolculuk yapılacak. Bu araçla bu yolculuğu yapmak herkese nasip olmaz. Bunun zevkine varmak lazım. Kısa mesafede kullanmak bile bana büyük bir zevk verdi. Ben de uzun süre kullanmak isterim. Böyle bir yolculuğa da çıkmak isterim. Tabii işimiz buna elvermiyor. Bu yolculuğa çıkanlar çok şanslı" diye konuştu.

Bir süre Palandöken'de mola veren Doğu-Batı Dostluk ve Barış Ralli grubu, daha sonra Kars'a hareket etti. Yarın Kars Akyaka'da etkinliklere katılacak olan grup daha sonra Gürcistan, Bakü, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Çin, Kırgızistan ve Tacikistan'ın ardından Nepal'e ulaşacak.

Haber : Salih TEKİN - Kamera: Oktay POLAT/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

Uluslararası, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Son Dakika

