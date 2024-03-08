İpekyolu Belediyesi Kız Basketbol Takımları Türkiye Yarı Finallerinde

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İpekyolu Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten kız basketbol takımları Türkiye yarı finallerinde mücadele edecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun düzenlediği U14, U16, U18 kategorilerinde düzenlenen maçlarda İpekyolu Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren kız basketbol takımları, bölge şampiyonu oldu.

Elde ettikleri bu başarının ardından U14 kız basketbol takımı 11-15 Mart'ta Mersin'de, U16 Kız Basketbol Takımı 25 -29 Mart'ta Konya'da ve U18 Kız Basketbol Takımı ise 15-19 Nisan'da Sakarya'da düzenlenecek Türkiye yarı finallerine katılım sağlamaya hak kazandı.

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Savaş Çiçekay, antrenör ve sporcuları takımlarını tebrik ederek, Türkiye yarı final turnuvasında yapılacak maçlarda ilimizi temsil edecek kızlarımızla Türkiye finallerini hedefliyoruz. Tüm başarılar kızlarımızla olsun." dedi.