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İpsala Belediye Başkanı Keşan'da

İpsala Belediye Başkanı Keşan\'da

İpsala Belediye Başkanı Kerman, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası toplantısına katılarak bilgilendirdi.

30.01.2025 14:46
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İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na katıldı.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Koru, Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıya konuk olarak katılan İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İpsala'da yapılan çalışma, proje ve planlamalarla ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi.

Kerman, gösterdikleri ilgi nedeniyle oda yetkililerine teşekkür etti.

Keşan'da dere ıslah çalışması yapıldı

Keşan Belediyesi ekiplerince dere ıslah çalışması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin halk sağlığını korumak için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

İlçe merkezi ve çevresindeki derelerde ıslah çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Derelerde, suyun akışını sağlayarak sel ve su taşkınlarını önlüyor, sivrisinek üreme alanları olan bu yerlerde dere ıslah çalışmalarıyla aynı zamanda halk sağlığını tehdit eden riskleri de en aza indiriyoruz. Yaklaşık 10 kilometrelik alanda sivrisinek ve karasineklerin üreme alanlarını ortadan kaldırarak vatandaşlarımızın sağlığını koruyor ve çevreye zarar vermeden sürdürülebilir bir çözüm sunuyoruz."

Havsa'da belediye ekiplerinin çalışmaları

Havsa ilçesinde belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler su ve kanalizasyon hatları bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Parklarda yıpranan oyun grupları ve bankları yenileyen ekipler, yol bakım çalışması da yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İpsala Belediye Başkanı Keşan'da - Son Dakika

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