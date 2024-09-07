İpsala'da 60 Kilogramlık Yayın Balığı Yakalandı

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Edirne'nin İpsala ilçesindeki Yenikarpuzlu Barajı göletine ağ atan balıkçı, 60 kilogramlık yayın balığı yakaladı.

Amatör balıkçı Mehmet Eğercioğlu, Yenikarpuzlu Barajı'nda avlanmak için gölete ağ attı.

Eğercioğlu, bir süre sonra 1,5 metre boyunda 60 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı.

Balığı kentteki bir restorana 4 bin liraya sattığını söyleyen Eğercioğlu, AA muhabirine, her gün ağla balığa çıktığını bu sefer de nasibini yakaladığını dile getirdi.

Balığı görünce heyecanlandığını anlatan Eğercioğlu, avlanmaya devam edeceğini vurguladı.