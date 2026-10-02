İpsala\'da diyaliz ünitesindeki makine sayısı Müezzinoğlu\'nun bağışıyla 5\'e ulaştı

İpsala ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında düzenlenecek spor faaliyetlerine ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Yakut'un katıldığı toplantıda, Okul Sporları ve Mahalle Ligi etkinliklerine ilişkin sunum yapıldı.

Toplantıda, yeni eğitim öğretim yılında düzenlenmesi planlanan sportif turnuvalar, müsabakalar, saha organizasyonları ve kurumlar arası işbirliği çalışmaları ele alındı.

Yeni dönemde daha fazla öğrencinin sportif faaliyetlere katılması ve sporun ilçede daha geniş kesimlere ulaştırılması hedefleniyor.

İpsala'ya 5 diyaliz makinesi kazandırıldı

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, ilçe hastanesindeki üniteye 5 diyaliz makinesi kazandırıldığını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Kerman, Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun katılımıyla ilçede düzenlenen toplantıya katıldı.

Müezzinoğlu'nu İpsala'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kerman, diyaliz ünitesi için gerekli olan 5 diyaliz makinesinin de temin edildiğini açıkladı.

İpsala merkez, belde ve köylerinde diyaliz tedavisi gören vatandaşların tedavi için Keşan'a gittiğini anlatan Kerman, "Bu süreçte ciddi bir zaman kaybı yaşanıyordu. Belediye meclisimizin onayıyla 2 diyaliz makinesi temin ettik. Sayın Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu'nun yaptığı bağışla bu sayıyı 5'e tamamladık." diye konuştu.

Müezzinoğlu da İpsala'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, hastalara şifa diledi.

Belediye heyeti Keşan TSO seçimine katıldı

Keşan Belediyesi heyeti, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) seçimine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, heyet seçim sürecinde adaylarla bir araya gelerek projeleri ve ilçenin ticaret ve sanayi hayatına yönelik çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada, Keşan'ın ticaret ve sanayi hayatının gelişmesine katkı sağlayacak çalışmaların artırılmasının hedeflendiği belirtildi.